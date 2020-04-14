快訊

遭違法解雇 鴻海前總經理討回近800萬元股利

猛爆性肝炎發作 兆豐銀獨董廖學興逝世享壽67歲

防疫旅館房數破6千 觀光局：各縣市量能都夠

中央社 / 台北14日電

疫情指揮中心今天宣布，從歐美兩洲返台者，有條件強制住防疫旅館。觀光局副局長張錫聰說，目前防疫旅館全台超過6000房，入住率約3成，各縣市供應量都夠。

因應全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情，為確保國內防疫安全，自台灣時間4月18日零時起，入境民眾過去14天（台灣時間4月4日零時起），如有歐洲、美洲地區旅遊史，登機前應主動出示符合居家檢疫條件的資料。

上述需居家檢疫者，若同住者有65歲（含）以上長者、6歲（含）以下幼童、慢性疾病患者（如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等）、沒有專用房間（含專用衛浴設備）者，入境後應入住防疫旅館。

交通部觀光局副局長張錫聰下午在記者會表示，觀光局從4月1日至6月30日獎助各縣市提供居家檢疫者入住的防疫旅館，每房每日新台幣1000元。

觀光局也在台灣旅宿網建置防疫旅宿專區，目前有11家旅宿業者（台北市9家、台南市1家、南投縣1家）自願公布是防疫旅館，民眾可直接訂房；其餘沒有公開者，可透過各縣市防疫旅宿聯絡窗口訂房。

張錫聰表示，目前各縣市防疫旅宿房間數已上線者超過6000房，入住率約3成。台北市、新北市的需求量較大，目前北市、新北、桃園的防疫旅宿合計約有2150間房。其餘縣市的量能也都充足。各縣市也都會持續輔導業者加入。

入住防疫旅宿，房價是業者自訂。張錫聰說，有可能因旅宿等級不同、房價有落差，但觀光局有補助每房每日千元，是業者可自由運用，或可拿來補助房價；另居家檢疫者也會有檢疫補助，也可用來補貼房價。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

觀光業紓困2.0預算90億受益16萬人 陳時中：目標先脫困

防疫旅館6000床在哪？觀光局：台灣旅宿網可查

觀光局長下台他暫代 張錫聰：一周內提出機場規範

機場染疫案觀光局長下台 旅行界嚇了一大跳

相關新聞

新北下周做封城兵推 北市：封城是大事要和中央討論

針對防疫，新北長侯友宜做最壞打算，4月20要做封城兵推，對此，台北市副市長蔡炳坤下午參加防疫會議後受訪，對於封城兵推，他...

華航「最毒班機」居家隔離今解禁 92人檢驗結果未出爐

3月30日自紐約飛台灣ＣＩ011班機被喻為「最毒班機」，全機乘客與機組員今天解除居家隔離，迄今該班機已有11位新冠肺炎確...

新冠肺炎確診酒店女公關 還有3位職場接觸者檢驗中

北部確診新冠肺炎酒店女公關（案379）又有新進度，指揮中心表示，目前案379疫調部分應該是都已經完成了，相關接觸者分佈地...

清明連假後「高篩檢、低確診」 張上淳：代表社區相對安全

睽違一個多月，我國今天再次零確診，連帶民眾最擔心的一波清明連假後疫情也沒有大幅爆發。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示...

一家四口違反居家檢疫罰170萬 基市府說明開罰理由

基隆市長林右昌今天宣布，受到疫情影響今年龍舟賽停辦，他呼籲居家隔離與檢疫者趴趴走一定重罰。針對一家四口違反居家檢疫規定外...

歐美返國能否居家檢疫？ 陳時中說當事人要誠實

指揮中心今宣布本周六起歐美返台者，若住所無法滿足居家檢疫條件，必須集中檢疫，但其條件如何認定？主動權仍掌握在入境旅客的手...

久違零確診、小童口罩可預購！新冠肺炎今日必讀10件事

台灣暌違一個多月，終於再出現單日「零確診」，但據約翰霍普金斯大學最新統計，全球確診人數已超過191萬，新加坡和大陸，確診...

歐美入境全集中檢疫？ 陳時中坦言：光靠檢疫所做不到

歐美境外移入病例不斷，外界對於歐美等疫情嚴重地區入境者應集中檢疫的呼聲不斷，中央流行疫情指揮中心始終未採納，僅以延長自主...

參考德國「麻雀變鳳凰」經濟復甦模式 專家：台灣應做廣篩

新冠肺炎疫情在台爆發兩個多月，但本土快篩試劑卻還未能量產上市，衛福部食藥署直到上月26日才在藥事法增列緊急授權法規，縮短...

第二批類包機全數解禁 367人零確診

中央流行疫情指揮中心今表示，3月30日返台專案航班共214名湖北返台民眾，已於今日解除隔離，並返家進行14天自主健康管理...

WHO稱不知新冠肺炎痊癒後是否有免疫力 張上淳：病毒不尋常

世界衛生組織（WHO）專家13日表示，目前不清楚新冠肺炎患者痊癒後是否將有免疫力，不會二度感染。對此，中央流行疫情指揮...

有疑似症狀仍回台惹議 陳時中：疫調誠實更重要

新冠肺炎疫情延續，確診個案在國外就發病，卻仍搭機回台治療引發爭議。指揮中心指揮官陳時中今天表示，有症狀者不等於確診者，祭...

熱門新聞

夫妻在美發病仍執意搭機返台 妻無健保卻仍免付治療費用

正名爭議！13年前守住10億美元招牌 這次華航這麼說

基隆一家四口違反居家檢疫1人確診 2人重罰170萬元

圖表看疫情／短短一周翻倍！全球新冠感染病例逼近200萬

影／蘇貞昌：運物資掛Taiwan can help 華航標誌別湊熱鬧

夫妻旅美30年發病返台惹議 蘇貞昌：國人就不要太計較

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。