採檢變多陽性率仍低 陳時中：社區相對安全

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣今天新冠肺炎確診沒有新增個案。指揮官陳時中說，有點小確幸，社區裡應相對安全，但仍必須提高警覺，不可輕忽。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天台灣2019冠狀病毒疾病（COVID-19）零新增確診。目前全台維持393例，分別為境外338例和本土55例。確診個案中6人死亡，已經有124人解除隔離。

指揮官陳時中在記者會表示，今天沒有新增確診，是自3月9日以來，首度零確診。

有媒體詢問零確診的心情；陳時中說，一則以喜，當然希望疫情過了，但也要提高警覺，也不可輕忽，「有點小確幸」。

陳時中說，欣慰目前本土個案數量維持蠻低的，社區裡應該相對還安全，但民眾仍要提高警覺。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也在記者會表示，從清明連假過後，每日的採檢量都在1500至1800左右，加上先前已經社區擴大採檢，在這麼大量的篩檢中，仍維持較少的確診數，代表「社區環境相對比較安全」，沒有病毒一直在社區傳播。當採檢量變多，陽性率很低，代表社區相對安全。