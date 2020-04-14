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有疑似症狀仍回台惹議 陳時中：疫調誠實更重要

中央社 / 台北14日電
衛福部長陳時中。圖／行政院提供
衛福部長陳時中。圖／行政院提供

新冠肺炎疫情延續，確診個案在國外就發病，卻仍搭機回台治療引發爭議。指揮中心指揮官陳時中今天表示，有症狀者不等於確診者，祭出罰則恐釀反效果，呼籲疫調時誠實以對更重要。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中表示，每個國家對於接觸者匡列狀況各有不同，很難要求曾接觸確診者就禁止回台，畢竟這些接觸者沒有被匡列，也沒在法令上被要求隔離，無法判定他就是確診者。

陳時中說，針對有疑似症狀的入境者，台灣也不會貿然認定這人刻意隱瞞，一旦給予處分，恐讓更多人因害怕受罰而隱匿，不僅防疫效果將大打折扣，後續代價就是必須做大量普篩，呼籲疫調時誠實以對更重要，「只要誠實就好」，每天15至40萬名就醫人次中也只有少數是這種狀況，希望大家齊心防疫。

其次，在治療費用方面，陳時中指出，不論確診者有無健保、是否為台灣人，只要在台灣確診都會用國家力量來治療，對台灣人是基於照顧、對外國人則是基於世界互助，例如鑽石公主號郵輪確診台灣人也由日本照顧，才沒有成為國際人球，若一有確診就要專機來載，衍生出的社會成本會很高。

新冠肺炎 COVID-19

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