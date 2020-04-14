名家破解新冠肺炎／黃瓊瑰：快篩試劑打贏疫戰關鍵

是否讓所有入境者均接受新冠病毒檢驗，也就是「普篩」，為目前我國防疫熱門議題。長庚醫院檢驗醫學部醫檢副主任黃瓊瑰表示，目前我國篩檢採菁英制，礙於法規，無法擴充篩檢量能。如何讓更多醫院參與其中，並適時使用快篩試劑，將是我打贏這場世紀防疫作戰的一大關鍵。

據統計，我國目前每日檢驗量能上限約在三四千件，黃瓊瑰說，我國從一月廿三日起，徵召第三等級（ＢＳＬ3）實驗室加入篩檢，主要負責機構為疾管署實驗室以及少數幾家擁有Ｐ3等級實驗室的醫學中心。目前擴大至具第二等級（ＢＳＬ2） 資格的實驗室，已有卅四家醫院，量能一天達三四千件。

修法為普篩做準備

黃瓊瑰說，最近行政院副院長陳其邁邀請各家醫學中心討論新冠病毒檢驗業務，最後取得共識，下一波將開放更多醫院執行篩檢，為了日後普篩做準備。依照相關法規，新冠病毒屬於三級病原體，因此，在執行檢驗業務的單位也須符合相關生物安全等級，但就技術層面來看，只要具有Ｐ2＋實驗室設備的醫院就能執行ＰＣＲ檢測，政府有必要適時修法。

黃瓊瑰預估，目前我國採檢窒息量上限為每日八千件，換句話說，一旦每日受檢人數超過八千人，就難以負荷。建議指揮中心盡速放寬標準，並擬定配套措施，委託醫檢學會審核實驗室品質，確保品管，有意願的醫院在通過資格考試後，加入篩檢行列，屆時應有上百家醫院，每日檢驗量能可以加倍，達到八千。

萬一不幸爆發大規模社區感染，屆時指揮中心甚至可以考慮讓中小型檢驗所上場，只要實驗室設備符合Ｐ2生物安全性標準，就能夠執行檢驗，提升篩檢數量，如此一來，全國每日檢驗量將可超過萬件，足以應付眾多疑似患者。

小心判讀檢驗報告

不過，黃瓊瑰也提醒，醫師、檢驗師在判讀檢驗報告時，應該格外小心。以這次歐洲捷奧團的染病夫妻為例，兩人體內病毒量極低，因此，症狀輕微，僅有腹瀉，直到Ｘ光顯示肺炎、肺部浸潤，如稍有忽略，就可能引發一場社區感染。

至於檢驗試劑，黃瓊瑰認為，試劑在防疫上扮演著一定的角色，事實上，連疾管署也積極展開相關研究，委託國內多家學術機構研究快篩試劑，一旦成功，盡速技轉生技業者，運用於臨床篩檢。

黃瓊瑰說，快篩試劑以血液為主，如同血糖試劑一樣，只要將一點點血，滴在試紙上，檢驗重點為ＩＧＭ、ＩＧＧ，臨床顯示，只要感染新冠病毒七天，ＩＧＭ數值就會明顯飆高，如感染兩周，則ＩＧＧ數值激增。

黃瓊瑰說，在疫情爆發之初，大陸生技業者就開發出快篩試劑，但當時敏感度尚待加強，經過這一兩個月來的優化進步，目前大陸及歐洲所生產的快篩試劑已經具有相當不錯的敏感度，有些已經取得國內食藥署許可證。

至於指揮中心如何將快篩試劑運用在防疫作戰上，黃瓊瑰說，「這就得看政府的政策。」舉例來說，居家檢疫者在滿十四天之前，必須接受第二次檢驗，目前均由醫院執行檢驗工作，如果居家檢疫人數眾多，或許可以考慮在防疫人員的指導下，使用取得我核准上市的快篩試劑，就能大幅減輕醫院檢驗量能負擔。