聽新聞
test
0:00 / 0:00

名家破解新冠肺炎／黃瓊瑰：快篩試劑打贏疫戰關鍵

聯合報 / 記者李樹人／台北報導
長庚醫院檢驗醫學部醫檢副主任黃瓊瑰表示，如何讓更多醫院參與篩檢，適時使用快篩試劑，將是我國打贏這場世紀防疫作戰的一大關鍵。 圖／黃瓊瑰提供
長庚醫院檢驗醫學部醫檢副主任黃瓊瑰表示，如何讓更多醫院參與篩檢，適時使用快篩試劑，將是我國打贏這場世紀防疫作戰的一大關鍵。 圖／黃瓊瑰提供

是否讓所有入境者均接受新冠病毒檢驗，也就是「普篩」，為目前我國防疫熱門議題。長庚醫院檢驗醫學部醫檢副主任黃瓊瑰表示，目前我國篩檢採菁英制，礙於法規，無法擴充篩檢量能。如何讓更多醫院參與其中，並適時使用快篩試劑，將是我打贏這場世紀防疫作戰的一大關鍵。

據統計，我國目前每日檢驗量能上限約在三四千件，黃瓊瑰說，我國從一月廿三日起，徵召第三等級（ＢＳＬ3）實驗室加入篩檢，主要負責機構為疾管署實驗室以及少數幾家擁有Ｐ3等級實驗室的醫學中心。目前擴大至具第二等級（ＢＳＬ2） 資格的實驗室，已有卅四家醫院，量能一天達三四千件。

修法為普篩做準備

黃瓊瑰說，最近行政院副院長陳其邁邀請各家醫學中心討論新冠病毒檢驗業務，最後取得共識，下一波將開放更多醫院執行篩檢，為了日後普篩做準備。依照相關法規，新冠病毒屬於三級病原體，因此，在執行檢驗業務的單位也須符合相關生物安全等級，但就技術層面來看，只要具有Ｐ2＋實驗室設備的醫院就能執行ＰＣＲ檢測，政府有必要適時修法。

黃瓊瑰預估，目前我國採檢窒息量上限為每日八千件，換句話說，一旦每日受檢人數超過八千人，就難以負荷。建議指揮中心盡速放寬標準，並擬定配套措施，委託醫檢學會審核實驗室品質，確保品管，有意願的醫院在通過資格考試後，加入篩檢行列，屆時應有上百家醫院，每日檢驗量能可以加倍，達到八千。

萬一不幸爆發大規模社區感染，屆時指揮中心甚至可以考慮讓中小型檢驗所上場，只要實驗室設備符合Ｐ2生物安全性標準，就能夠執行檢驗，提升篩檢數量，如此一來，全國每日檢驗量將可超過萬件，足以應付眾多疑似患者。

小心判讀檢驗報告

不過，黃瓊瑰也提醒，醫師、檢驗師在判讀檢驗報告時，應該格外小心。以這次歐洲捷奧團的染病夫妻為例，兩人體內病毒量極低，因此，症狀輕微，僅有腹瀉，直到Ｘ光顯示肺炎、肺部浸潤，如稍有忽略，就可能引發一場社區感染。

至於檢驗試劑，黃瓊瑰認為，試劑在防疫上扮演著一定的角色，事實上，連疾管署也積極展開相關研究，委託國內多家學術機構研究快篩試劑，一旦成功，盡速技轉生技業者，運用於臨床篩檢。

黃瓊瑰說，快篩試劑以血液為主，如同血糖試劑一樣，只要將一點點血，滴在試紙上，檢驗重點為ＩＧＭ、ＩＧＧ，臨床顯示，只要感染新冠病毒七天，ＩＧＭ數值就會明顯飆高，如感染兩周，則ＩＧＧ數值激增。

黃瓊瑰說，在疫情爆發之初，大陸生技業者就開發出快篩試劑，但當時敏感度尚待加強，經過這一兩個月來的優化進步，目前大陸及歐洲所生產的快篩試劑已經具有相當不錯的敏感度，有些已經取得國內食藥署許可證。

至於指揮中心如何將快篩試劑運用在防疫作戰上，黃瓊瑰說，「這就得看政府的政策。」舉例來說，居家檢疫者在滿十四天之前，必須接受第二次檢驗，目前均由醫院執行檢驗工作，如果居家檢疫人數眾多，或許可以考慮在防疫人員的指導下，使用取得我核准上市的快篩試劑，就能大幅減輕醫院檢驗量能負擔。

新冠肺炎 COVID-19 社區感染 居家檢疫 陳其邁 食藥署

延伸閱讀

高雄市加碼防疫作為明確規範具體細項 防止社區感染

新冠肺炎潛伏期快篩試劑 最快7月量產

新冠病毒防疫國家隊新血加入 台康助國內廠商開發疫苗

大江基因自動化新冠病毒檢疫設備 提升檢疫速度流量7倍

相關新聞

為何不普篩？ 陳時中：台灣幾無社區傳播可能性

近期境外移入疫情稍微趨緩，何時放鬆防疫措施？疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，讓疫情穩定，生活可以趨向正常，「是我們時時刻刻在想的」；他心中一直規畫，除非整體「快篩都有了、疫苗都有了」，就必然會走向那樣的路，但目前還是觀察期，不能放鬆。

夫妻在美發病仍執意搭機返台 妻無健保卻仍免付治療費用

新增一例境外移入個案為長住美國的六十多歲婦人（案三九三），旅居美國三十年，她先生（案三八四）比她提早一天返台。由於夫妻很...

全台普篩、快篩難行 卡在3關鍵

德國、南韓大規模快篩，成功抵禦疫情，為何我國迄今仍無法普篩、快篩？指揮中心疫情監測組組長周志浩坦承表示，目前抗體或抗原的快篩工具仍在發展中，目前最大問題為尚未完成驗證，也還沒達到理想的敏感度和特異性。業者分析背後因素，直指落後關鍵在於食藥署等部門態度保守所致。

類包機214人解除隔離 第一批凌晨離開檢疫所

採「類包機」返台的214位台胞，於北部集中檢疫所採檢隔離14天後，終於解除隔離，第一批124人於今天凌晨時段，在親友接送...

名家破解新冠肺炎／黃瓊瑰：快篩試劑打贏疫戰關鍵

是否讓所有入境者均接受新冠病毒檢驗，也就是「普篩」，為目前我國防疫熱門議題。長庚醫院檢驗醫學部醫檢副主任黃瓊瑰表示，目前我國篩檢採菁英制，礙於法規，無法擴充篩檢量能。如何讓更多醫院參與其中，並適時使用快篩試劑，將是我打贏這場世紀防疫作戰的一大關鍵。

觀察站／抗體快篩 台灣無法迴避的議題

台大公共衛生學院昨第十次疫情說明會，副院長陳秀熙推崇德國大規模社區篩檢模式，是目前全世界最具前瞻性的篩檢方式，不只找抗原，也找抗體，同時阻止流行爆發，也為將來社會的恢復做好準備。他表示，快篩病毒是控制感染的第一步，也是治療的基礎，唯有快篩，才能解除各項大規模管制措施，讓社會回到正軌。

湖北類包機隔離期滿 「台灣是世界最安全地方」

滯留湖北搭乘首班華航「類包機」的一五三名民眾上月廿九日返台，昨天結束林口檢疫所十四天隔離觀察期，經最後採檢都呈陰性反應，昨一早返家，高興說：「現在真正可以回家了」。

潛伏期快篩 1小時搞定 拚7月量產

國家衛生研究院昨表示，工研院研發利用核酸分子檢測的快篩檢測儀，可針對新冠肺炎潛伏期進行檢測，一小時內可完成快篩，目前有十台樣品，預計六月底發送醫療院所使用，最快今年七月量產。

不用等3天…宜蘭自檢驗 4小時揪病毒

宜蘭縣政府在國立陽明大學附設醫院建置的新冠肺炎檢驗室昨天啟用，今後疑似個案檢體，只要四小時就能得知結果，這也是全國第一個由地方政府補助醫院而成立的專責檢驗室。

昨再增5例 珊瑚公主號4人確診

國內昨新增五例新冠肺炎確診病例，均為境外移入，累計三九三人確診，一一四人解除隔離；昨新增個案中，四人為珊瑚公主號郵輪旅客（案三八九至三九二），一名為長期旅居美國（案三九三）為案三八四之妻。

新冠肺炎快篩儀 7月量產

行政院表示，工研院與國衛院合作研究新冠病毒核酸分子檢測快篩技術，以及開發出全球體積最輕巧的快篩檢測儀，能在一小時內對新冠肺炎無症狀患者達到九成準確度檢測，預計與業者在7月開始量產，目前已有歐盟、美國及多個亞洲國家對此表達高度興趣。

感動台灣捐口罩 荷蘭議員：這國家應加入WHO

台灣捐贈60萬片口罩抵達荷蘭，荷蘭官員說深受感動，表示政府正討論汲取台灣經驗及支持台灣的國際參與，荷蘭國會議員呼籲，應儘...

熱門新聞

「呃」惹議 新加坡總理夫人回應了：原諒錯誤啦！

圖表看疫情／俄羅斯疫情惡化 全球逾187萬例確診死亡超過11萬人

指揮中心特地戴粉紅色口罩 強調小男生也可戴

【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

「台灣女兒」西班牙搶救患者染疫 康復推出病房獲一片掌聲

新加坡總理夫人貼文掀論戰 陳時中：可以停了啦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。