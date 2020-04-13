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婦長住美國回台後確診 指揮中心：隔離費用政府預算支應
指揮中心今天公布一例境外移入個案，為一名長住美國的60餘歲婦女，與先前一名確診者為家人關係。指揮中心晚間補充，這名婦人有健保身分，回國確診後隔離費用由政府預算支應。
中央流行疫情指揮中心下午在記者會公布，台灣13日新增5例境外移入2019冠狀病毒疾病確診個案，其中4人是珊瑚公主號遊輪旅客，另一人則是長年旅居美國的60餘歲婦人（案393）。
案393與先前確診的案384為家人關係。指揮中心指出，案393在3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，從機場後送就醫採檢，今天確診。案384則是在4月10日返國，且在4月11日確診。但外界質疑，案393是否隱匿病情回台。
指揮中心發言人莊人祥表示，案393的家屬在其準備回台前就有主動告知，但要註記時，案393人已在飛機上，並非刻意隱匿不報。
莊人祥說，疫調發現，案384和393於2月底時有在紐約見過面，但之後就沒有接觸。研判兩人會染疫，應是在美國接觸其他確診個案。
有人質疑，案393是不是染疫回來用健保。莊人祥說，案393有健保身分，久久回來一次，上次回來是2017年。回台後確診的隔離費用並非健保支應，依法是由政府支應，其餘醫療費用是自費或健保。
莊人祥也說，此案並非長年旅居國外但回國後確診的唯一個案。
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