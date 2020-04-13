解隔離皆未復陽 張上淳：需自主健康管理

在台灣393例新冠肺炎確診中，已有114名解除隔離，且都沒有「復陽」發生。對此，專家學者小組召集人張上淳13日肯定的說，治癒患者到後期幾乎無症狀，只有少數一開始就是重症者，會有腎功能衰退之現象。另外張上淳也表示，患者解隔離後仍須自主健康管理，並交由主治醫生追蹤後續狀況。

解隔離都經嚴格討論

針對目前已有的114名解隔離患者，張上淳表示，患者治癒解隔離前除了三採陰的原則，都會經過謹慎討論後才放行，目前解隔離者大多狀況良好，只有少數一開始就是重症者，會有腎功能衰退的後遺症，且目前都沒有復陽的消息傳出。至於解隔離者後續如何追蹤，張上淳也說，患者都有各自的主治醫生在追蹤後續。

另外，有記者詢問，除了糖尿病、肥胖等人會是新冠肺炎高風險群，吸菸者是否也被列為高風險？張上淳回應，目前現有確診案例中，吸菸者不多，但少數有吸菸習慣的患者，的確會有比較嚴重的症狀。

郵輪乘客提高警覺

疫情指揮中心13日公布5例境外移入確診，其中4例為「珊瑚公主號」的乘客。指揮官陳時中表示，根據統計，目前美國境外海域還有40多艘郵輪準備停泊，這些船上是否有台灣人，未來該如何採檢，都會提高警覺。

根據指揮中心公布，案389至392與另3名親友總共7人搭機返台時，都是全程戴口罩且座位間隔，未來若有郵輪乘客回台，也會提高警覺和檢疫標準。

至於這40多艘的郵輪，其中確切有多少國人，後續該如何動向掌握，陳時中回應，因為狀況還是不明，且40多艘船上總計有1萬3000多人，難以掌握，但針對郵輪乘客的檢疫提高警覺，外交部也會積極追蹤是否有國人在船上。

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