昨增三例 陳時中：紐約返台擬集中檢疫

中央疫情指揮中心昨公布國內再新增三例新冠肺炎確診，包括兩例境外移入、一例本土個案，病例總數達到三八八人，有一一○人解除隔離順利出院，包括一月從大陸武漢返台，到金芭黎舞廳的高雄台商，從一月二十四日住院，幾度採檢陰轉陽，昨確定三採陰性出院，住院時間長達八十一天。

另因美國紐約疫情嚴峻，確診人數超過十六萬人，疫情中心指揮官陳時中昨首度鬆口表示，正在思考從紐約返台者比照武漢返台「集中檢疫」。

針對舞廳酒店四月九日被無限期勒令停業，許多從業人員頓時沒有收入，可能轉為到府或外約，反而不利於防疫。副指揮官陳宗彥表示，已要求勞動部研議補助救濟專案，最近就會公布。

指揮中心統計，上周四宣布後至昨天為止，全國被強制停業或自主停業的相關營業場所共四百九十多間。由於相關業者及工作人員幾乎都無勞保，陳宗彥說，難以統計這一波受影響的勞動人數。

至於昨天新增一例本土個案案三八六，為廿多歲男性，他是案一九五、廿多歲女性的男友，女友三月十九日入境，當時無症狀，兩人一起吃過飯，推測因此被感染。

新增境外移入案三八七為四十多歲男性，二月廿日赴美工作，三月廿五日開始咳嗽、喉嚨痛，曾自行服藥但未就醫，四月十日返國時在機場採檢昨確診。該班機所有機組員、前後兩排乘客，指揮中心正在匡列中。

另名新增個案三八八為四十多歲女性，為案三五八的妻子，兩人一月中同赴英國探親，四月二日返台，居家檢疫期間出現味覺及嗅覺喪失，三日就醫採檢昨確診。