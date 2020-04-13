五一連假 新北兩階段管制 侯：該封就封

「歡迎大家來新北觀光景點旅遊」，新北市長侯友宜昨表示，有信心在五一連假甚至端午假期做好人潮管控，若到一定的人潮，就會進行「只出不進」政策，屆時人潮真的無法管控，「該封就封，不會客氣」。

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，為兼顧防疫與業者生計，新北市規畫在各風景區實施人潮分流措施，將採兩階段措施管制，一是提供風景區即時監視影像給民眾出遊前查詢，再透過停車場即時容量啟動人流管制，民眾若不服，將依觀光發展條例或道路交通管理處罰條例開罰三千到十萬元。配合分流管制，另設立「新北安心旅遊網」推薦旅遊景點。

侯友宜昨前往碧潭風景區了解人潮分流措施表示，市府於九份、猴硐、碧潭、烏來及十分瀑布等新北市重點觀光地區內或路口設置監視器，由專人負責觀測，將即時影像串流至新北觀光旅遊網及「新北旅客」臉書粉絲團，讓民眾出遊前查詢、參考。

市府表示，面對五一連假可能的人潮，將採兩階段管制落實人潮分流，若現場監視系統影像顯示，停車場容量達到百分之五十，但人潮未達管制標準時，會先暫時關閉停車場，並透過新北市政府LINE、「新北旅客」臉書粉絲團及新北市觀光旅遊網即時通知，呼籲民眾暫時勿前往該景點。

若人潮不斷增加，達到管制標準，將即刻啟動第二階段人車潮管制，若民眾不配合並拒絕離開，將依觀光發展條例開罰五千至十萬元，車輛亂停則依道路交通管理處罰條例處以三千至六千元罰款。侯友宜強調，若人潮無法管控時，「該封就封，不會客氣」。

另外，觀旅局也建立「新北安心旅遊網」，推薦民眾人少、戶外或預約制的新北私房旅遊綠線，提供民眾出遊另項選擇。