1本土案例鼻過敏 解隔離後回溯擴大採檢確診

疫情指揮中心指出，今天新增確診個案為3人，其中1例本土個案為先前確診者的接觸者，在解除隔離後回顧症狀有疑似鼻子過敏，為保險起見擴大採檢而確診染疫。

中央流行疫情指揮中心下午記者會公布，國內新增3例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）病例（案386至388），其中2例境外移入及1例本土。

根據指揮中心統計，目前全台累計388例確診，分別為333境外移入和55例本土。確診者累計有6人死亡，也有109人已解除隔離。

指揮官陳時中說，12新增的本土個案為20多歲男性（案386），為案195（自美國境外移入）的同住友人，有流鼻水等過敏症狀，於案195確診後列為接觸者，進行居家隔離，於今日確診；相關接觸者持續調查中。

新增2例境外移入個案分別為40多歲男性（案387）及40多歲女性（案388）。其中案387於2月20日前往美國工作，3月25日出現咳嗽、喉嚨痛等症狀，自行服藥並無就醫；4月10日返國時機場採檢，於今日確診。

案388為案358的妻子，於1月13日一同前往英國探親；4月2日抵台後，居家檢疫期間出現味覺及嗅覺喪失，於3日就醫採檢，今日確診。