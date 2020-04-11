陳時中：酒店女公關發病前2週接觸者一定追

北部一名酒店女公關染疫，外傳指揮中心將回追過去2個月曾和她接觸過的酒客名單。指揮官陳時中今天表示，不會做這種回溯性行為，但發病前2週的接觸者一定會追。

北部一名酒店女公關日前確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），中央流行疫情指揮中心不僅宣布9日起全台酒店、舞廳暫停營業，同時急追女公關接觸者，但近日外傳指揮中心將追查該女公關過去2個月的酒客名單。