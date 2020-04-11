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瑞德西韋成效佳 張上淳：英國重症死亡率降一半

中央社 / 台北11日電

英國研究顯示，武漢肺炎準新藥瑞德西韋效果不錯。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，目前該藥不僅降低英國重症患者一半死亡率，他收治的患者用藥後也脫離險境。

武漢肺炎準新藥「瑞德西韋」在全球多國展開臨床試驗，英國最新研究報告也顯示藥物有效。

張上淳今天下午在記者會中表示，目前此藥看來效果很正面、蠻不錯的，有使用呼吸器的患者在用藥後，死亡率明顯下降，英國重症患者死亡率降了約一半，這是蠻正面的結果。

此外，他收治的臨床試驗個案共有9人，看來狀況也不錯，呼吸器患者用藥後也順利脫離險境，不管是中等程度或重症都維持相當不錯，就最新研究報導來看，瑞德西韋到目前為止，還是最有機會有療效的藥物。

新冠肺炎 COVID-19 瑞德西韋 張上淳

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