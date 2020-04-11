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14天居家檢疫太煎熬 他反省：再一次絕不出國
害怕成為防疫破口
吳先生3月初赴紐西蘭旅遊20天，一度以為會受困在紐西蘭。歷經四次重新訂機票，終於返台，但真正的煎熬是14天的居家檢疫。他說，難熬的不是不能出門，而是害怕成為防疫破口，尤其他住花蓮，深怕自己打破花蓮零確診的紀錄，會很自責。
「感受到自由好可貴」
吳先生今天凌晨零時結束居家檢疫，他說，他回台後就從桃園國際機場搭乘防疫計程車直奔花蓮，把自己關在房間，連家人、朋友送飯都只能目送，「感受到自由真的好可貴」。
他說，他考慮多居家檢疫一周，保護別人也保護家人。看到台灣醫療人員這麼辛苦，如果回到當時，「再一次絕不出國」，今年也不敢再出國了。萬一真的感染，除了良心譴責，還浪費國家資源。
他也呼籲五一連假甚至是周末要出遊的民眾，要做好防疫措施，千萬別成為防疫的老鼠屎。
盼不要過度謾罵「沒人希望生病」
吳先生說，回國後發現台灣防疫做得很好，尤其最近幾天確診數從十位數降到個位數，但他希望國人面對境外移入者，可以多一分同理心，不要過度謾罵，沒有人希望生病和出事。
他說，試著站在別人的角度設想，非常時期要做的是凝聚向心力，才有助於事情發展，最後一同打贏這場防疫戰役。
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