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沒有大意的本錢！醫警告「台灣面臨三危機」：國人開始鬆懈

聯合新聞網 / 綜合報導
謝宗學表示台灣還有三大嚴峻危機，呼籲大家還是要做好防疫措施。本報資料照片
謝宗學表示台灣還有三大嚴峻危機，呼籲大家還是要做好防疫措施。本報資料照片

新冠肺炎 (COVID-19)仍蔓延全球，目前台灣確診數來到382人、6人喪命，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，9日指揮中心宣布確診增加一例，但官員各個面色凝重，陳時中指揮官更講了一句「台灣沒有大意的本錢！」謝宗學點出了目前台灣面臨的「三個嚴峻危機」。

謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」發文提到，指揮中心9日在記者會上宣布台灣只新增一例確診，但每個官員的臉色凝重，好像是暴增了30幾個的態度，甚至指揮官陳時中語重心長地說出「台灣沒有大意的本錢！」謝宗學表示，因為資訊透明的民主國家紛紛爆發疫情，才能讓肺炎病毒的真實威力顯示在世人面前「傳染力大於SARS，若超量病人壓垮醫療容額，致死率甚至比SARS高！」

謝宗學指出，台灣現在面臨「三個嚴峻危機」一、世界各國疫情沒有趨緩的現象，中國繼續掩飾疫情拚復工。二、清明連假人潮群聚的危機，至少還要10天才能解除。三、國人開始鬆懈，街上看到不少人沒戴口罩。「我知道要每天維持高強度防疫的生活很痛苦，但要保有現在如常的生活模式真的只能這樣！」

謝宗學表示最近遇到很多矛盾家長，清明連假帶孩子到人潮擁擠的景點玩，回來後孩子發燒生病，開始擔心孩子是不是感染了新冠肺炎，匆忙到急診室看診、檢驗，只能眼睜睜看的孩子被採檢棉棒深入鼻腔或口腔深處用力刮，每個小孩都哭得唏哩哇啦，家長不捨得又難過，他很想當場問家長「明明疫情嚴峻，為什麼還要帶孩子出門遊玩，最後苦的還是孩子！」。

最後謝宗學也想繼續呼籲民眾，繼續做好個人防護措施，不要參加群聚活動，不要到人潮擁擠的地方，出門一定要戴口罩、勤洗手，保護自己也保護家人，更是保護國家，因為台灣真的沒有大意的本錢！

新冠肺炎 COVID-19 疫情

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