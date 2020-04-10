陳時中掛保證 醫檢師有津貼

時代力量立委邱顯智昨與醫事檢驗產業工會、醫事放射師公會等舉行記者會，要求衛福部盡速修改指引，讓放射師得以穿著防水隔離衣，避免在高風險環境下沒有足夠的防疫裝備；也要求應比照ＳＡＲＳ期間，將津貼提高至每班新台幣三千元。

醫檢師是否也能如醫護人員取得津貼，指揮中心指揮官陳時中說，「這是一定會有。」他承諾，第一線參與人員一定會有相關津貼與獎勵，至於詳細規畫，由於整體預算尚未通過，待預算通過後會做適當分配。

邱顯智表示，醫事放射師負責拍攝Ｘ光，工作環境與病人多有近距離接觸，然而衛福部卻在二月初修改「醫療機構因應COVID-19感染管制措施指引」，將照射Ｘ光片的行為排除在給予防水隔離衣之外，導致放射師目前僅有薄可透光且不防水的隔離衣，面對病患飛沫傳播不具防護能力。

時代力量立法委員邱顯智上午舉行記者會呼籲政府應該給足醫檢師防水隔離衣，目前用的一般隔離衣恐怕會讓相關人員暴露在高風險之中。記者葉信菉／攝影

邱顯智說，目前醫師、護理人員以外的「其他醫事人員」的獎勵補償標準，遠遠不及ＳＡＲＳ期間的獎勵標準；當年醫事人員跟檢驗人員還可以領到每人每班二千至三千元不等的津貼，但面對新冠肺炎，醫事人員和檢驗人員卻只能被併入在團體獎勵之中。

台北市醫師職業工會祕書長廖郁雯表示，放射師與醫檢師同樣處在高風險工作環境，但衛福部新推出的獎勵津貼補助等辦法，卻沒有規定要給他們，僅用相關醫事人員模糊帶過，希望衛福部能把相關法規明列清楚，包括對象、金額，避免醫院分配不均。