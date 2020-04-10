7600萬口罩找到了 陳時中：為2周9片準備

台灣民眾黨立委高虹安昨在立法院質詢時表示，根據她收集及向部會索取到資料，一月底到三月中口罩總量約三點六億片，但分配的數量卻只有約二點八億片，當中有約七千六百萬片的落差。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，委員口中對不上的口罩數量，是為了因應十四天可購買九片口罩而準備。

高虹安昨天問行政院長蘇貞昌，這些口罩去向。蘇貞昌回應，他主持口罩會議時只決定大方向，誰有幾片他記不住，並指政府不會「暗槓」口罩。

陳時中昨天在指揮中心記者會解釋，新制上路後買氣提升，前天賣出逾一八五八萬片，供應一七六萬四千多名成人，兒童廿九萬多人，達到儲備量後，才敢販售十四天九片。

高虹安說，口罩到底去哪一直是民眾很關心的問題，根據她整理到三月中的資料，口罩原庫存四千五百萬片加上總徵用量三億一九八九點三萬片，總量為三億六四八九點三萬片。

高虹安表示，而口罩分配量包含民生配售量一億五九八八點五萬片、醫療公務用九千九百三十三點七萬片、產業用兩千五百萬片、疾管署庫存四百五十四點四萬片，總共二億八八七六點六萬片，總量和總分配量相差七千六百一十二點七萬片。

高虹安說，兩邊的數據出現很大的落差，少了這麼多片「是比較令人擔心一點」，部會回覆她也可能是周轉庫存。她問了中華郵政，郵局回覆口罩每天都會完成發貨，她不能接受這個說法。

她說，她呈現的數據只到三月中，是因為要不到後面的數據，蘇貞昌曾說要公開透明，「這是國家機密嗎？」

另外，外交部前天宣布啟動第二波國際人道援助，將捐贈新南向目標國家等國家六百萬片口罩，蘇貞昌表示，救人要及時，台灣會持續幫助需要幫助的國家第一線醫護人員。

對於「口罩寄海外親屬」昨起開放，但因使用人數龐大，造成系統當機，經濟部長沈榮津表示，貿易局系統一開始有一些問題，「所以讓大家耽誤時間，確實是要向國人致歉，沒把它處理好。」