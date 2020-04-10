7600萬片口罩不翼而飛？ 陳時中回答了

台灣民眾黨籍立法委員高虹安今天稱有7600萬片口罩不翼而飛，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這7600萬片口罩是作為14天9片口罩新制儲備量。

陳時中3月30日宣布，口罩量能增，4月9日起，小孩從原先一週5片，改為14天10片；大人從一週3片，改為14天9片。

高虹安在立法院質詢時表示，她比對2月到3月中旬口罩總量和分配數量，發現有約7600萬片不知去向。

陳時中下午在指揮中心舉行的記者會表示，沒仔細看算法，但高虹安是大數據專家，算出來應該八九不離十，正因有這7600萬片，政府才得以推動14天9片口罩新制。

陳時中說，以往7天3片，很多民眾認為太少、不願買，但14天9片口罩新制昨天上路後，很多人買，昨天就賣出1800多萬片，共供應176萬成人、27萬兒童。