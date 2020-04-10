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拋棄式插管防疫箱打國家隊 潘孟安協助將量產

中央社 / 屏東縣10日電
屏東縣長潘孟安。圖／聯合報系資料照片
屏東縣長潘孟安。圖／聯合報系資料照片

花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇設計插管防疫箱公開後，與恆春旅遊醫院醫師邱豑慶等人研究量產拋棄式防疫箱，經由屏東縣長潘孟安協助，下週將開始量產捐贈，為台灣打國際盃。

賴賢勇在研究出第一代的插管防疫箱後，不申請專利並公開設計圖，由於國外武漢肺炎疫情嚴峻，於是與學弟、衛生福利部恆春旅遊醫院麻醉科醫師邱豑慶及台中醫師黃致遠3人再研究拋棄式防疫箱。

屏東縣政府今天召開記者會，宣布防疫箱下週即將量產，將送給國內外需要的醫療和消防單位。邱豑慶說，起初設計圖公布後收到國外許多醫療體系的迴響，寫信感謝台灣的無私開放使用，但在美國、英國及中國都有商人拿去營利，一套售價動輒新台幣3000、4000元，甚至高達上萬元。

邱豑慶說，這般昂貴價格一般人恐難負擔，且這是台灣研發出來的，應該要打響國家的名號，同時要設法降低生產成本，讓防疫箱變成拋棄式、方便組合運送且平價，這樣可以幫助到更多人，讓大家知道這是來自「台灣製造」。

邱豒慶表示，3人想自掏腰包量產拋棄式防疫箱來捐給台灣的偏鄉醫療機構及消防人員，甚至捐給國外，但3人都有工作在身，利用空餘時間尋找技術化廠商不斷碰壁，原想放棄，直到潘孟安打電話給他，「所有的夢想一夕間完成」。

邱豑慶昨天也在臉書發表尋找廠商技術化過程中不斷碰壁，寫了很多信尋求政治人物協助，結果潘孟安是唯一回應他的人。

「我屏東我超級驕傲」邱豑慶說，什麼叫屏東效率，下週就可量產，希望在最短的時間內，滿足國內、還可以援助國外，把台灣行銷到全世界去，「我們台灣隊一向用實力說話」，未來這個防疫箱要叫「台灣BOX」。

潘孟安表示，邱豑慶從屏東醫院自願請調到偏鄉的恆春旅遊醫院，讓他很感佩，開發防疫箱保護醫護人員的理念更讓人動容，接到邱豑慶的訊息，當晚即邀請到官邸討論了解，也馬上請各局處分工接洽願意協助的廠商，讓台灣醫療在國際上有發揮的平台。

潘孟安表示，目前已有美國、加拿大、柬埔寨等17個國家跟邱豑慶聯絡，下週一拋棄式防疫箱就可量產，1天可生產1200組，除了送給國內需要的醫療機構和單位外，也會透過外交部捐贈給國外，如果需求量爆增，縣府將會媒合企業、大型廟宇等捐助。

潘孟安說，現在已有上市櫃科技大廠也聯絡願意贊助生產，大家一起打國家隊，不管各行各業到處充滿了愛心，讓人看到台灣真正的生命力和競爭力。

潘孟安表示，現在先拚出「台灣BOX」第一批產量出來，優先供應給屏東及全台各地醫療院所，縣府也將協助邱豑慶拍攝教學影片，並翻譯成多國語言，未來提供給各國醫護人員參考使用。

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