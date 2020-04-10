70多歲男遊埃及染疫 發病23天治療無效病逝

武漢肺炎新增1例死亡個案，個案是曾跟團遊埃及的70多歲男性，本身有慢性病史，發病住院隔天即因肺部浸潤轉加護病房，藥物、葉克膜治療均無效，從發病到死亡僅23天。

根據指揮中心疫調資料，案101為70多歲男性，3月3日至12日至埃及旅遊，3月17日陸續出現發燒、流鼻水、肌肉痠痛症狀，由衛生單位安排就醫並採檢通報，3月19日確診，個案於入院時無明顯肺炎。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布新增1例武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）死亡病例，為曾跟團遊埃及的70多歲男性（案101），該個案3月20日收治到隔離病房，隨後因出現肺部浸潤，出現呼吸窘迫轉加護病房，因持續惡化，昨天病逝。

指揮中心發言人莊人祥表示，該個案有糖尿病、高血脂症病史，這是感染症重症高危險群，發病短短幾天後呼吸功能開始變差而使用呼吸器，治療過程並未使用抗病毒藥物，而是使用細胞激素藥物（IL6），後來也接上葉克膜，但還是無法救回來，從發病到死亡僅23天。