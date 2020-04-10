華航班機又1人確診 其餘325人最快11日起採檢

指揮中心今天宣布華航3月30日從美國紐約回台班機又增1人染疫，累計11人確診。指揮中心發言人莊人祥表示，最快明天將陸續採檢剩餘機上的325人，含乘客和機組員。

中華航空3月30日中華航空CI011班機回台的旅客中有多人確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），今天又增1例（座位為36C），累計確診數達11人。中央流行疫情指揮中心日前研判，這些個案在美國就感染的機率較高，研擬對全機人員採檢。

莊人祥下午在記者會中表示，這班飛機共有空服員13人、旅客共323人，目前全機人員都在隔離中，將隔離至13日。

莊人祥指出，此班機人員扣除11名確診者，剩餘325人將陸續接受採檢，最快明天起陸續安排採檢。