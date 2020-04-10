無症狀患者多 陳時中：防疫算成功沒有社區群聚

武漢肺炎疫情延燒，無症狀感染者愈來愈多。疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前已知在最初感染、發病前後病毒量較高，但台灣防疫政策還算成功，才沒有爆發社區群聚。

陳時中表示，中央流行疫情指揮中心相當關注無症狀感染者有無高度傳染力，目前已知剛傳染到、發病前後病毒量較高，全世界都對此進行探討，對於無症狀感染者的狀況知道得越清楚，防疫策略可望越清楚完整。

陳時中指出，台灣防疫目前還是成功的，不然疫情延燒近3個月，無症狀若具有高度傳染性，社區群聚早就爆發，指揮中心會持續關注此議題，訂定更好的防疫措施。