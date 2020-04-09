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採檢暴增確診低 陳時中：小心是對的但無須恐慌

中央社 / 台北9日電
清明連假後，新冠肺炎通報採檢量大增。指揮官陳時中今天說，民眾不用恐慌，但小心是對的，目前採檢量能還能負荷。圖／中央流行疫情指揮中心提供
清明連假後，新冠肺炎通報採檢量大增。指揮官陳時中今天說，民眾不用恐慌，但小心是對的，目前採檢量能還能負荷。圖／中央流行疫情指揮中心提供

清明連假後，新冠肺炎通報採檢量大增。指揮官陳時中今天說，民眾不用恐慌，但小心是對的，目前採檢量能還能負荷。境外移入疫情在可控範圍內，本土疫情持續觀察。

清明連假後，擔心社區感染風險，中央流行疫情指揮中心擴大風險族群採檢，若連假曾出遊且出現符合通報定義症狀，醫師就可依判斷採檢。連假後幾日，採檢量都比往常倍增，每日約1600至1800例。

採檢量大增，第一線醫護人員負擔重，但從近日2019冠狀病毒疾病確診數來看，都僅新增個位數，9日也僅新增1例可查到感染源的本土個案。

媒體下午在記者會提問，近日採檢量大，但確診數很低，是否民眾過於恐慌、湧入採檢所；採檢量能是否受影響。

陳時中表示，民眾真的不用這麼恐慌，但小心是對的，目前採檢量高，但採檢量還能負荷，在可負荷情況下也可好好過濾，看是不是可以給大家一個解答。

陳時中說，整體而言，隨境外管制措施，相信境外移入疫情在可控範圍內，沒什麼大問題，但本土疫情要持續觀察。

此外，有媒體關心基層醫療人員做侵入性治療的防護措施。指揮中心發言人莊人祥說，每個醫師每週都有3個N95口罩和防護衣。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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