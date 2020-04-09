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憂捐血染疫 莊人祥：嚴格把關

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

血液基金會對捐血者篩選嚴格，民眾可放心捐。針對9日有記者提問，血液基金會曾表示民眾憂心無症狀者會透過捐血傳染，因此捐血民眾減少，導致血庫量降低。指揮中心回應，血液基金會早就實施有國外旅遊紀錄者都要等28天後才可捐血，標準嚴謹，民眾不用擔心。

記者提問，由於義大利傳出捐血人為新冠肺炎感染者，民眾憂心病毒會因捐血傳染，而血液基金會也透過記者表示，這樣的顧慮導致捐血人數下降，血庫恐怕不足4天。

疫情指揮中心發言人莊人祥回應，血液基金會對血品管理有嚴格的措施，包括對3/19以後從國外回來的人，都要經過28天才能捐血，甚至治療痊癒者與確診案例接觸者都在限制內，民眾可以放心捐血與受血。指揮官陳時中也補充，這段時間確實庫存量會降低，但由此可見血液基金會的慎重。

另外，記者針對近期熱議的肺炎症狀包括腹瀉、嗅覺味覺失靈，在目前確診者中佔比例多少，專家諮詢小組召集人張上淳回應，因為是比較新發現的症狀，目前還在針對已經解隔離個案回溯調查，是否有出現這些症狀，等資料收集完整後，數據才會比較精確。

張上淳還提到，有部分患者在用奎寧治療，目前都在持續監控病患狀況，希望能為臨床醫治貢獻經驗。

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新冠肺炎 COVID-19 捐血

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