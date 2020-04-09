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追問監控隔離者 立委：應明確告知

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
NCC代理主委陳耀祥認為「防疫」相關的措施不需經法院核可，衛福部次長薛瑞元也強調「緩不濟急」。(Photo by 影片截圖)
NCC代理主委陳耀祥認為「防疫」相關的措施不需經法院核可，衛福部次長薛瑞元也強調「緩不濟急」。(Photo by 影片截圖)

對民眾的防疫監控應經過法院認可嗎？立法院9日針對防疫電子監控與法律界限問題，邀請各部會進行專案報告，國民黨立委李貴敏認為，對人民的監控應經過法院核可，更要求衛福部應在事前明確告知居家隔離和檢疫者，但衛福部次長薛瑞元認為，法院核可對防疫緩不濟急，不過承諾會更明確告知民眾受到監控一事。

應告知隔離者監控

國民黨立委李貴敏指出，政府對人民的監控應經過法院核可，遵循「法官保留原則」，但NCC代理主委陳耀祥認為，「防疫」相關的措施不適用《通訊保障及監察法》，不需經法院核可，衛福部次長薛瑞元也強調「緩不濟急」。

司法院副秘書長葉麗霞則解釋，法官保留原則適用於「事前不知道被監控的人」，對此，李貴敏追問薛瑞元，是否所有居家隔離和檢疫者都明確知道自己被監控？薛瑞元坦言通知書並沒有寫得很清楚，李貴敏要求未來必須明白告知。

李貴敏也詢問：「有沒有單位直接或間接參與外國監控技術？」在場官員無人回應，但李貴敏指出，以色列總理納坦雅胡曾公開表示和台灣合作監控技術，對此，陳耀祥表示，很多國家都有類似技術，可能是媒體報導誤解。李貴敏直言，那是納坦雅胡自己對外講的，不應推給媒體，對此，在場官員對此都沒有進一步說明。

疫情結束應刪除個資

民進黨立委吳玉琴詢問：「電子圍籬系統是以什麼定位隔離者的手機？」資通處處長簡宏偉表示，他們並不是使用GPS，而是基地台接收到的手機訊號，但只是粗略範圍。吳玉琴追問：「是否涉及個人資料？」簡宏偉回應，警政和民政系統收到的只有號碼和簡訊，必須自行在後台查詢進一步資訊，陳耀祥也強調，電信業者掌握的只有電話號碼。

吳玉琴舉出南韓、新加坡、中國和伊朗等國的防疫監控措施，詢問法務部長蔡清祥：「相較之下台灣是否沒那麼嚴格？」蔡清祥回應，由於台灣疫情控制不錯，沒有必要採取更嚴厲措施。吳玉琴再問：「疫情過後是否會刪除個人資料？」陳耀祥回應，若是使用個人手機，相關定位資料會依個資法刪除。

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