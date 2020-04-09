新冠肺炎疫苗研發 國衛院最快4月底初步成果

武漢肺炎疫苗研發傳出好消息，國衛院院長梁賡義向中央社證實，疫苗經小鼠實驗已成功產生抗體，看似狀況「很不錯」，但實際有多少保護力仍待確認，最快4月底端初步成果。

為了對抗武漢肺炎，國家衛生研究院2月初宣布啟動防疫開發計畫，展開疫苗、藥物、快篩試劑等3類研究，不僅在19天內完成準新藥「瑞德西韋」公克級高純度合成，昨天宣布做出15分鐘快篩試劑雛形，有機會在數月內開始量產，同樣重要的疫苗也傳出好消息。

想避免武漢肺炎延燒，疫苗在防疫中扮演關鍵角色，國衛院感染症與疫苗研究所2月即投入4類疫苗研發，更喊出最快2個月端出成果。

根據國衛院研究進度，目前投入的4種疫苗研究中，以胜肽疫苗進度最快。胜肽疫苗是一種蛋白質疫苗，只要合成出來、添加佐劑就能施打，促進免疫反應，由於台灣握有胜肽疫苗合成技術，可望加速疫苗研發。

國衛院副院長司徒惠康告訴中央社記者，研究團隊開發出疫苗後，首先會進行細胞測試，利用被病毒感染的細胞測試疫苗是否有效；第二步則是小鼠攻毒實驗，了解小鼠經疫苗免疫後是否具有保護力。

不過，由於武漢肺炎的病毒是透過人體細胞上的第2型血管收縮素轉化酶（ACE2）受體入侵人體，實驗小鼠體內必須也有此受體，才能確認疫苗效用。

司徒惠康說，考量國外團隊都在緊鑼密鼓進行研究，沒人能提供實驗用小鼠，因此國衛院花了一番功夫將ACE2放到老鼠身上，終於做出用於進行攻毒實驗的小鼠模型，已展開初步測試。

國衛院院長梁賡義指出，研究團隊在最新的小鼠實驗中發現，接種疫苗的小鼠體內會產生抗體，而且產生出來的抗體看起來「很不錯」，但實際面臨病毒攻擊時究竟有多少保護力，仍有待進一步檢驗，最快4月底會有初步結果，希望年底前能進入臨床試驗。