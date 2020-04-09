北市酒店公關傳確診 黃珊珊：以疫調為主

對於媒體報導台北市一間酒店公關確診，台北市副市長黃珊珊今天說，一切以中央疫調結果為主，就算有，「我所知道的也是考慮要停業，至少要先休息一段時間」。

她也表示，疫調結果才能匡列有多少接觸者，重點不在於營業場所的性質，而酒店工作人員則不會因為有人確診而特別危險。

黃珊珊上午視察光復市場，了解攤商、民眾進入公有市場戴口罩情形，接受媒體聯訪時，做上述表示。

另有知情人士表示，該酒店在公關確診後，發訊息給台北市政府，強調配合防疫，將暫停營業至22日，23日開始正式營業。

媒體報導，一名30多歲女性確診罹患武漢肺炎，是台北某知名酒店的女公關，且在出現症狀後還有去上班，衛生局昨晚前往稽查。

對此，黃珊珊表示，整起事件涉及中央的疫調結果，疫調完成後會匡列相關接觸者，要求進行居家隔離、檢疫或自主健康管理，台北市酒店、夜店平時就會加強稽查，「酒店就算有，我所知道的也是考慮要停業，至少要先休息一段時間」。

她強調，上述酒店的情形，各行各業都有可能發生，一家餐廳不可能傳出有人確診後就封起來，首要是做疫調，才能匡列接觸者，重點不在於營業場所的性質，如學校傳出學生確診，並非全校師生都有問題。面對媒體詢問是否已進行消毒，黃珊珊表示，「只要有疫調結果，都會消毒」。

而台北市府副發言人戴于文稍早表示，任何確診案例北市府都會配合中央作業標準，除了協助疫調，也會針對接觸者後續之居家隔離進行協助，該做的一定會做，該消毒的就會派員消毒。

戴于文強調，北市府針對轄內確診案例配合中央政策，有完善的SOP，呼籲市民不要過度恐慌。