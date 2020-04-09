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婦搭捷運戴「3層口罩+塑膠手套」網友點出最大防疫漏洞

聯合新聞網 / 綜合報導
婦人搭捷運戴三層口罩＋手套。圖／讀者提供
婦人搭捷運戴三層口罩＋手套。圖／讀者提供

新冠肺炎疫情嚴重，民眾在無法保持社交距離的場所，更是努力戴口罩自保，有些人戴一個不夠，同時戴了三個口罩，還外加塑膠手套防接觸。

網友在PTT貼出一張照片，她在捷運上看到一個阿姨戴了三層口罩，包括最內層的立體口罩、中間為布口罩，最外層是外科口罩，另外她還戴上透明的塑膠手套。原PO問這樣防疫效果會比較好嗎？

有網友點出這位婦人的盲點：「口罩要撐開壓條壓住鼻子」、「鼻子沒壓好，飛沫會順著鼻翼滑進去」、「縫那麼大有什麼用？」。還有人戲稱她口罩手套都戴了，但眼睛也該戴護目鏡，不然還是可能中鏢。

戴多層口罩是否防護力更佳？台大醫院胸腔外科主任陳晉興在其著作《空汙世代的肺部養護全書》寫道，戴多層口罩會影響口罩在臉上的密合度，而密合度是過濾效果的關鍵， 多一層口罩不等於效果加倍，反而會更糟，同時也會影響呼吸。

有外國人推廣疫情期間戴手套，前普里茲新聞獎得主嘉瑞特（Laurie Garrett）在美國雜誌撰文指出，疫情高峰期間建議戴手套出門，碰到需要脫手套的場合如用餐或握手，千萬不要再摸臉或揉眼睛。戴回手套之前要先把手洗乾淨。最重要的是每天更換手套，並徹底清洗。

新冠肺炎 COVID-19

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