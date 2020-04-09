作家倡五一連假該放「台灣人懂自律」網友一片倒看衰

清明連假民眾瘋出遊，讓新冠肺炎疫情警戒升溫，五一連假是否續放受關注。作家苦苓認為台灣人很自律，不需要貿然取消連假。

新冠肺炎疫情肆虐，但清明連假各大景點仍湧入大批出遊民眾，提升群聚感染風險。行政院長蘇貞昌表示，目前沒有取消五一連假的規畫，但若民眾不能自律，會視情況靈活運作，若疫情真發生重大變化，會再隨時做滾動考慮、因應。

作家苦苓7日在臉書表示，他認為台灣人懂得自律和他律，不會重演清明連假的擁擠狀況，如果貿然取消五一連假會影響很多人的行程。他還補充，如果真要擠，不用放三天一樣可以擠。

網友留言說：「可以呼籲，不過別高估台灣人的素質……」、「法律明訂在那邊都有人敢犯法了，我是是不太看好國人的自制力啦」、「 可以放假，但是大家要帶口罩保持距離」、「人都有劣根性的，愛玩的還是愛玩」，但也有少數人同意苦苓看法，認為台灣人自制力應該夠。

政府針對五一連假訂出一些防疫草案，包括遊樂園區防疫安全承載量下修為園區遊客最大乘載量50%、室內空間採單一出入口，管制遊客進出動線、戶外容納超過100人以上景點採總量管制及預約分流入園人次等等。