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五一連假 9大場所人潮總量管制

聯合報 / 記者曹悅華楊雅棠陳婕翎邱宜君簡浩正羅真吳姿賢／台北報導
為避免人潮聚集，九類場所都將採取「總量管制」。圖為商場人潮。 記者胡經周／攝影
為避免人潮聚集，九類場所都將採取「總量管制」。圖為商場人潮。 記者胡經周／攝影

清明連假不少景點人潮大爆發，社交距離「破功」，中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨說，勞動節三天連假將針對夜市、菜市場、商圈等九大人潮聚集處，以「總量管制」研擬防疫指引，這兩天公布。根據交通部所提的參考說明，擬將國家風景區遊樂園的防疫安全承載量，訂為園區遊客最大承載量的五成。

陳宗彥說，已和經濟部、交通部、內政部等開會，管制區域涵蓋夜市、市場、商圈、購物中心、百貨公司、主題樂園、風景區、國家公園及寺廟等。

電子看板公告 作為出遊依據

交通部說，預計訂定警告點、行動點、管制點，作為民眾出遊依據。據交通部所提「觀光風景區公共場域及旅宿業高住宿率人流出入管制參考說明」，遊樂園遊客達五成為警告點，通知相關單位透過道路旁電子看板（ＣＭＳ資訊可變標誌），呼籲還沒前往的民眾別去，引導疏散到其他風景區。

若遊客達五成五為行動點，會進一步分流，除持續透過ＣＭＳ公告外，也會請警廣加強宣導；遊客達六成為管制點，加派人員引導，管制進來人潮。

停車數達五成 管制車輛進入

至於觀光局十三處國家風景區，轄區內重要景點計卅二處，以戶外為主，擬實施停車場管制，一旦收費停車場停車數達五成，將管制車輛進入，未收費停車場則是結合警察單位勸離遊客。室內空間採單一出入口，若承載人數達五成，擬採分時分流或人群分流進入。

寺廟信仰中心 納入人流管控

至於夜市、市場，陳宗彥說，擬規畫單一出入口，並以人可行走的空間計算流量、餐飲設隔板、減少座位數等；商圈、百貨公司等主要著重於美食街座位數減少；飯店入住早餐也已改用套餐形式，避免用餐時間人潮擁擠。

陳宗彥說，寺廟及信仰中心也會納入人流管控，由地方政府輔導寺廟修改參拜路線，採單一路線，做適度人流管制，另外上香的大殿也要做人流管控。

五大山屋 每日申請人數砍半

農委會林務局轄管各森林育樂場域，已啟動人潮分流措施，其中九九山莊、天池山莊等五大山屋每日可申請人數砍半，入住前也要量體溫，額溫超過卅七點五度將勸導下山。

此外，觀光局昨宣布持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來台觀光團體入境至五月卅一日。

新冠肺炎 COVID-19 國家風景區 遊樂園 連假 觀光局 社交距離 國家公園 內政部 勞動節

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出入口太多 夜市管控人流盼有配套

對中央疫情指揮中心宣布夜市、傳統市場等人潮聚集地點將進行總量管理，逢甲等大型夜市業者表示，總量管理勢必影響生意，但防疫優先會全力配合；不過大型夜市出入口多，人流難以控管，盼政府能有配套措施。

新快篩抗疫 12分鐘測新冠病毒

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交部防疫 控管景區人數

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採檢量暴增 指揮中心：轉診應確認電話地址

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