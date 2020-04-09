新快篩抗疫 12分鐘測新冠病毒

不少研究單位都在全力研發新冠肺炎快篩，參與科技部「研發成果萌芽計畫」的柏勝生技昨宣布，成功開發新冠病毒檢測設備，僅需受測者一滴血液檢體，能在十二分鐘內完成檢測。上周已在丹麥醫院執行初步臨床驗證，靈敏度高達百分之九十，預計五月取得歐盟認證。

國家衛生研究院、國防醫學院預防醫學研究所也攜手開發新型冠狀病毒快篩試劑，目前核苷酸檢測每次約須四小時，耗時且耗人力，這款快篩試劑只須十五至二十分鐘，希望廠商接棒量產，及早上市。

柏勝生技昨在科技部記者會上說，此檢測產品僅需受測者一滴血液檢體，不須進行離心等前端處理，十二分鐘即可取得定量且高靈敏度與專一性的檢測結果，可減低醫檢實驗室負擔。另可用於社區回溯，以及檢測疑似無症狀患者，或確認病患是否已無傳染力，符合出院標準。

柏勝生技還以藍光光碟機為基礎，設計開發可攜式醫療檢測平台，搭配微流道生物檢測碟片，攜帶與操作十分便利，適合用於機場、港口等第一線防疫場所使用。

國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經倫說，目前開發出來的雛型已能辨識實驗室培養的新冠肺炎病毒棘蛋白。只要將上呼吸道檢體滴入濾紙，檢體依虹吸現象移動，具有專一性的抗體便能辨識是否為新冠肺炎病毒，進而產生陽性或陰性反應信號。整個測試時間約只須十五至二十分鐘。

廖經倫說，兩學研單位舉辦非專屬授權技術說明會，希望徵求具備快篩試劑研發生產製造相關經驗的上下游廠商，盡快技術移轉，期盼業者接棒，快速完成產品量產和優化，增加快篩靈敏度，希望此快篩試劑靈敏度與流感快篩相同。

另外，蔡總統昨視察旭富藥廠時說，在口罩、藥物及其他防疫物資或科技層面，我國行有餘力，如其他國家有需要，樂於提供協助；至於美國對ＷＨＯ態度，予以尊重，健康、公衛事務等專業議題不應被政治凌駕。