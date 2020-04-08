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台灣人鬆懈了？三個月防疫時間軸曝光 網嘆「非常自私」

聯合新聞網 / 綜合報導
近日因為清明連假國人的出遊潮，引發網友討論「台灣人對防疫是否鬆懈」。聯合報系資料照
近日因為清明連假國人的出遊潮，引發網友討論「台灣人對防疫是否鬆懈」。聯合報系資料照

新冠肺炎COVID-19）持續蔓延，自從疫情爆發以來，台灣許多超前部署的防疫作為得到國際間的關注與讚賞，但近日因為清明連假國人的出遊潮，引發網友討論「台灣人對防疫是否鬆懈」，也整理出台灣防疫的過程，引起網友熱議。

昨（7）日一名網友在論壇Dcard發文提到，三個月前台灣第一個確診案例公布時，大家都在謾罵「為什麼生病還要回來？」、「為什麼要吃飛機餐？」、「發燒怎麼過海關的？」，後來有金巴黎台商案、首例高中生確診案，每天確診人數不斷攀升，境外輸入病例最高達到單日23案。

原PO提到，其中有國人去土耳其旅遊，15人的旅行團，確診13人，也有某里長揪團出國被罵翻，回國後在桃機被記者圍攻，還表示不後悔「不知道自己做錯了什麼」，但漸漸地大家好像都麻木了，人們每天重複相同的話，「都三月了為什麼還要出國？」、「現在出國的通通不準用健保」、「一直出國一直爽」。

原PO表示，台灣人每天都在罵那些出國的人，但直到清明連假，卻有一堆人跑到人潮擁擠的地方玩，現在只是從當初罵那些出國旅遊的人，變成罵清明連假出去玩的人。他也表示「那些出國玩的人、連假玩的人，或許最初也有跟著大家罵那第一例確診的人，你大概想不到，三個月後的今天，換大家罵你。希望台灣人，可以偶爾『念舊』一下，不要鬆懈和健忘啊」。

貼文一出立刻引起網友們紛紛留言表示，「那些連假出去人擠人的真不知道在想些什麼」、「一個清明假期，似乎快毀了前線人員以及指揮中心大夥的心血努力。心慌、心急、更多的是憤怒」、「連假出去玩不管是哪裡，心態上本來就自私了」、「政府跟民眾本來就一體成形，不會什麼都要政府承擔吧…做再好人民不懂自制，就像清明連假一樣」。

新冠肺炎 COVID-19 Dcard

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