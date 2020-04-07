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武漢解封400台人仍滯留 陸委會：接返待溝通

中央社 / 台北7日電
中國大陸湖北省武漢市將在明天解封，目前仍約有400多名台灣民眾滯留當地。圖／法新社
中國大陸湖北省武漢市將在明天解封，目前仍約有400多名台灣民眾滯留當地。圖／法新社

中國大陸武漢將在明天解封，但目前仍有約400多名台灣民眾滯留當地及湖北各區。陸委會今天表示，有關武漢解封後如何接返滯留國人事宜，尚待兩岸溝通安排。

中國大陸湖北省武漢市將在明天解封，目前仍約有400多名台灣民眾滯留當地。對於接返民眾事宜，大陸委員會下午透過書面形式回應媒體提問，表示尚待雙方溝通相關安排，如有進一步結果，將即時對外說明。

陸委會表示，政府在推動前幾次接返滯留湖北民眾的作業時，是秉持著「弱勢優先、防疫優先、及充分準備量力而為」的三原則，以確保民眾能夠健康平安返國，也顧及國內整體防疫需要。

陸委會主委陳明通日前赴立法院接受立委質詢時說明，當地估計還有400多人等待接返。近日也有台商指出，滯留當地的台灣民眾包含一名罹患心臟病的2歲女童。

中國大陸爆發武漢肺炎疫情後，重災區武漢市在1月23日率先宣布封城，湖北各地也陸續跟進。隨著當局宣稱疫情趨緩，湖北各地解封，武漢市也將在明天解除離開當地及湖北的通道管制措施。

但武漢官方也指出，為防範疫情因此出現反彈逆轉，武漢市仍持續社區封閉式管理，離開武漢者要持有湖北健康碼「綠碼」。

新冠肺炎 COVID-19 陸委會

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