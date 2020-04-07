手機定位漏洞多 隔離監控難落實

電子圍籬監控隔離者，能保萬無一失？針對居家檢疫隔離人員，電子圍籬系統雖能智慧監控手機位置，但少了身分辨識這個關鍵步驟，不能防止隔離者擅自外出，甚至找人代接衛生所查勤電話。另外，衛生所配發的防疫手機具備智慧功能，卻沒利用到指紋、瞳孔辨識，在隔離者身分核實上容易有疏漏。

電子圍籬誤報頻傳

居家檢疫、隔離民眾日漸增多，政府透過手機確保檢疫對象不會違規趴趴走，但近期卻頻傳手機定位錯誤回報，致使警力疲於奔命。從事科技業的賴小姐剛從土耳其出差返台，居家檢疫期間誤報狀況層出不窮，還曾發生1天誤報5次，她建議改用家中電話、輸入手機密碼，拍照回傳確認等方式，避免消耗無謂人力。

電信業者表示，目前系統是用手機和基地台的距離定位，在家中不同位置，就會去抓不同基地台，本身就有誤差，數百公尺內都是正常。其實這種定位技術只是輔助，系統每 10分鐘定位1次，連續2次偵測到不在範圍內就會通報。

電子圍籬系統是藉由手機訊號與鄰近基地台的位置進行三角測量，掌握居家隔離個人的位置。行政院資安處處長簡宏偉表示，「只有大約1%的警報是假警報。」不精確的位置參數是因為手機位於農村或高層建築物中，信號接收點參差不齊。

辨識科技未利用

如果隔離者帶防疫手機出門，電子圍籬應該能抓到，這與1%的誤報率是兩回事。但據親身經歷隔離者的觀察，衛生局人員上門辦理隔離手續後，大約進行1天1~2次的致電確認，如果有心人想鑽居家隔離的漏洞，找人代接衛生所查勤電話，或者在通過電話後的空檔外出，現行制度其實難以確實防範。

開始隔離時有核實身分的手續，如果防疫手機都具備智慧功能，其實可以當場輸入隔離者指紋、瞳孔資料，隔離者必須本人用身分辨識開機，這樣就能確保不假冒身分。否則，主管單位若無聲紋或面部辨識系統，僅憑通電話未必能確認隔離者本人是否在家，若有指紋、瞳孔等辨識功能，就能在有疑義時即時要求身分再識別。

坦白說，全台的居家檢疫、隔離要落實，最主要還是靠民眾的自律。若要不侵犯人權，又能有效管控隔離者，恐怕要提升辨識科技層次，才能超前部署。

中國大陸的「健康碼」雖可有效管理群眾，但有人認為形同移動監獄、電子腳鐐，有侵犯人權的疑慮。（photo by Piqsels）

【更多精采內容，詳見 】