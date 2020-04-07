連假後防疫難關倒數7天！陳時中：這天是決戰觀察點
指揮中心今天說，目前境外威脅趨緩，但清明連假有大量民眾移動，可在7天（12日）後看出變化，盼民眾做好自主健康管理，也會擴大採檢，「還有很大空間把難關度過。」
中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣新增3例新冠肺炎確診個案，都是境外移入。目前全台累計376例，其中324例境外移入、52例本土病例。確診中5人死亡，有61人已經解除隔離。
過去2週，境外移入確診威脅大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，目前境外威脅應該趨緩，不過在清明連假的大量移動後，連假後7天的週日（12日）就可以看出一些變化。
陳時中說，本週希望民眾若有相關症狀，積極就醫、採檢，把自主健康管理做好，「還有很大的空間把難關度過」。
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