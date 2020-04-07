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清明連假後採檢倍增 單日1800人次創單日新高

中央社 / 台北7日電
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前社區擴大採檢的條件已經很寬鬆，列入清明連假的出遊者，是希望提高民眾跟醫師警覺。本報資料照片
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，目前社區擴大採檢的條件已經很寬鬆，列入清明連假的出遊者，是希望提高民眾跟醫師警覺。本報資料照片

清明連假後，不少民眾因出現症狀湧入醫院採檢。指揮中心統計，6日一天就採檢1800人次，比往常單日800、900人次大增，創單日新高。

專家說，民眾若有相關症狀可到醫院，告知旅遊史研判是否採檢。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，擬定6大策略擴充醫療整備，堅守醫院。其中包含完善社區監測，針對醫療照護人員、航空機組人員、美國回溯高風險對象及清明連續假期出遊者，都會加強採檢。

連假後防疫壓力明顯增加，指揮中心統計，6日單日的採檢量就達1800人次，比往常一日800、900人次增加超過1倍。

指揮中心疫情監測組組長周志浩會後受訪表示，目前社區擴大採檢的條件已經很寬鬆，列入清明連假的出遊者，是希望提高民眾跟醫師警覺。如果民眾曾到人潮擁擠處旅遊，且又出現相關症狀，應明確告知醫師旅遊史、接觸史，讓醫師判斷是否採檢。

周志浩說，6日單日就有1800人次採檢，且都是在醫院採檢，目前全台採檢院所有163家；如果單家醫院量能暴增，民眾可前往其他採檢所。

指揮官陳時中回應相關議題時也說，民眾如果出現症狀都可以到採檢單位，但要透過醫師診斷，如果醫生認為可以採就會採，如果有相關症狀一定會採檢。

專家諮詢小組召集人張上淳也說，目前基層診所較無意願也沒有環境可幫民眾採檢，民眾若有相關症狀，還是要到醫院。

新冠肺炎 COVID-19 醫師 連假

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