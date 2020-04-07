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疫情中心6大策略守醫院 清明連假出遊加強採檢

中央社 / 台北7日電
由左至右為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥 ；後排由左至右為發言人莊人祥、醫療應變組組長薛瑞元、疫情監測組組長周志浩。記者楊雅棠／攝影
由左至右為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥 ；後排由左至右為發言人莊人祥、醫療應變組組長薛瑞元、疫情監測組組長周志浩。記者楊雅棠／攝影

因應疫情發展，疫情指揮中心今天宣布6大策略以求守住醫院。至於在社區監測方面，將加強採檢高風險人員和清明連假出遊者，且規劃輕重症分流診療。

中央流行疫情指揮中心下午記者會指出，國際間2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情持續升溫，各國陸續傳出社區及醫院群聚感染事件，為確保國內醫療院所對疫情的因應與整備，指揮中心持續落實6大應變策略。

疫情指揮中心醫療應變組組長薛瑞元在記者會表示，6大策略包含擴大檢驗、社區監測加強採檢、擴大收治、盤點病床、擴大集中檢疫所量能及分流轉送。

薛瑞元說，目前全國共有34家指定檢驗機構，每日最大檢驗量能可達3800件。

社區監測加強採檢部分，將針對醫療及照護工作人員、航空公司機組人員，美國回溯專案等高風險對象，還有清明連續假期前往人潮眾多景點者，加強採檢。不過，指揮中心指揮官陳時中說，社區擴大監測，並非民眾想測就測，也是要經過醫師評估，有需要才採檢。

此外，也將規劃輕、重症患者分流的診療流程，訂定基層診所分流轉診程序，其中指定疑似新冠病毒感染個案社區採檢院所共計163家；指定疑似新冠病毒感染重度收治醫院共計52家。

擴大收治方面，薛瑞元說，啟動應變醫院及專責病房4階段整備策略，擴大收治量能，應變醫院針對非新冠肺炎病人儘量集中收治，空出病房區，擴大設置專責病房，以利需要時可立即依中心指揮官或區指揮官指示收治，並依4階段應變作為進行預備作業。若疫情持續擴大，應變醫院就會只進不出。

截至4月3日，全國負壓隔離病床數共計970床，空床數計417床；普通隔離病床數共計958床，空床數計548床；專責病房共計病室數1711床，空床數計1177床。醫療網指定醫院全面清空，共計病室數2萬985床。呼吸器共計9932台，剩餘1300台可使用。

薛瑞元也說，會持續擴大集中檢疫場所量能，且訂定COVID-19病人住院分流分艙及雙向轉診原則，落實適當病人安置，落實住院病人分流分艙，強化重度及輕度病人雙向轉診機制，提供醫院針對住院病人的「住院前分流」及「住院後轉送」的辦理依循。

新冠肺炎 COVID-19 連續假期

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