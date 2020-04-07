政府拚口罩外交 藍營：先透明公開

「口罩實際需求到底是多少，政府應該先透明化。」國民黨7日於中央黨部舉辦記者會，針對台灣積極進行口罩外交的政策，革實院副院長的游淑惠表示，若口罩存量足夠，應先「改購買為配給制」。文傳會主委王育敏亦呼籲，政府應主動公開第一線人員需求口罩的數字，「以透明化說服人民。」

國民黨7日召開「革實院三支箭」記者會，甫接任革實院副院長的游淑慧針對媒體提問口罩外交政策時直言，根據自身長期算口罩數量的經驗，目前口罩數量恐怕不是真的足夠，她質疑說：「口罩外交的前提是口罩真的足夠，但問題在於我們不知道有多少是公民用的，分配的過程也不透明。」

「如果民眾真的知道了，就會支持你的支援政策。」她呼籲，在口罩存量足夠的情況下，應該先「改購買為配給」，讓每個人每一週都有3片可以領取，她說：「這樣一週也才6900萬片，小於現在的產量，這是很簡單的數學公式。」

「在沒有口罩不能上班、上學的這個情況下，政府有沒有保證人民有口罩可以用？」游淑慧補充。文傳會主委王育敏則強調，人民連第一線防疫人員口罩是不是足夠根本都不清楚，「政府到目前為止完全沒有跟外界交代，沒有說第一線人員需要的是多少，撥出多少是給外交使用，這些數字都完全不透明。」

她強調，政府如果更公開透明的交代，行有餘力援助其他國家，「當然是樂見其成。」

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