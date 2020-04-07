快訊

「最毒班機」又添一人確診 同班機已10人感染新冠肺炎

直播／確診個案降低！台灣今增3確診全境外移入 累計376例

一月即預言死亡人數破十萬 醫師：台灣民眾別輕忽世界大災難

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情全球擴散，已確診超過134萬例，逾7萬人死亡。 圖／法新社
新冠肺炎疫情全球擴散，已確診超過134萬例，逾7萬人死亡。 圖／法新社

清明連假，不少國人不畏疫情，趁機安排旅遊，甚至墾丁大街還出現擁擠人潮，不僅引起民眾議論，也令許多醫生、衛生專家擔憂疫情可能會在連假後大爆發。對此，胸腔重症醫師蘇一峰在臉書PO出他一月在節目上推論「疫情可能演變成十萬人死亡的大災難」的片段，再次呼籲民眾「相信專業」，不可輕忽疫情。

蘇一峰醫師在臉書PO文表示，因為台灣現階段疫情防堵成功，「不少民眾已經很明顯開始輕忽這場世紀大災難了」。他貼出今年一月上節目《關鍵時刻》中預測疫情發展的片段，他在節目中推論，由於新冠肺炎傳染快速，無症狀感染者又佔兩到三成，因此疫情「擋都檔不住」，若假設全球感染1000萬人，死亡率以當時官方最低2%計算，則全球也會有超過十萬人死亡。

蘇一峰醫生在貼文中也再次強調：「自己在一月時就提到，這個新型冠狀病毒很有可能大感染造成全世界數十萬人死亡……」一月時全世界只有6000人感染，132人死亡，新冠肺炎尚未向全球擴散，「當時這麼說很多人不相信，甚至認為是危言聳聽……誰相信這場疫情未來演變成十萬人死亡的大災難」。然而截至7日，全球已有184個國家（地區）傳出確診案例，病例數逾134萬，超過7萬人喪命，致死率破5.55%。

蘇一峰醫生最後以藍字強調「相信專業」、「疫情還在進行中，隨時有可能被逆轉啊！」呼籲民眾不要因為台灣初步防堵疫情成功就掉以輕心。

蘇一峰醫師上《關鍵時刻》推論疫情發展。圖擷自蘇一峰醫師臉書
蘇一峰醫師上《關鍵時刻》推論疫情發展。圖擷自蘇一峰醫師臉書

新冠肺炎 COVID-19 死亡率 疫情防堵

延伸閱讀

強忍高燒仍留守病院12小時 英國護士返家臉色發青死在床上

17年前染SARS失嗅覺 和平醫院護理師：已聞不到咖啡香

為何民眾不怕疫情連假塞爆墾丁？ 網友提1關鍵原因

連假後憂爆第三波疫情 醫師提醒出門最需擔心「隱性感染者」

相關新聞

確診個案降低！ 我添3人確診新冠肺炎均為境外移入

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增3例新冠肺炎病例，均為境外移入，為1男2女，年齡均20多歲，入境日介於3月27...

防新冠肺炎社區爆發 指揮中心：應變醫院只出不進

國際新冠肺炎疫情持續升溫，各國陸續傳出社區及醫院群聚事件。醫療應變組組長、衛福部次長薛瑞元表示，目前檢驗機構指定34家，...

醫院或機構人員去過旅遊熱點 指揮中心建議避免上班

中央流行疫情指揮中心昨呼籲民眾自行評估清明連假活動史，若曾出入擁擠場所，為避免增加群聚感染風險，建議自主健康管理14天。...

擴大採檢、確實轉診！新冠肺炎醫療準備邁入第三階段

國際新冠肺炎疫情持續升溫，各國陸續傳出社區及醫院群聚事件。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前醫療整備進入第三階段...

「最毒班機」又添一人確診 同班機已10人感染新冠肺炎

3月31日自紐約飛台灣ＣＩ011班機被喻為「最毒班機」，中央流行疫情指揮中心今公布新增的3例確診新冠肺炎個案中，其中一例...

國內新冠肺炎累計376人確診 僅61人解除隔離

中央流行疫情指揮中心今日表示，國內新冠肺炎累積376例確診，含今日新增的案374至376，分別為324例境外移入及52例...

禁去墾丁不如先禁捷運？ 陳時中：不用這樣比較

新冠肺炎疫情嚴峻，清明連假屏東墾丁大街湧入人潮，中央疫情指揮中心第3天發出國家級警報預警，收假還變成「自主健康管理」地點...

JK羅琳自爆偏方治好新冠肺炎 陳時中：我們相信科學

英國每日電訊報報導，哈利波特系列小說的作者J．K．羅琳6日在推特上說，過去兩周她出現新冠肺炎「所有症狀」，但沒接受檢測，...

連假單日採檢量衝高 今晚將研議夜市菜市場防疫指引

衛福部次長何啟功日前於立法院表示，針對夜市、傳統市場、餐廳等，除了要求業者戴口罩，民眾前往這些場所也必須配戴口罩，而且「...

「訂定彈性上班」討論中 莊人祥：疾管署已試辦三方式

清明連假後，昨日是首個上班日，因新冠肺炎疫情未趨緩，且連假時期許多民眾去景點遊玩，未保持社交距離、恐有感染疑慮。中央流行...

一月即預言死亡人數破十萬 醫師：台灣民眾別輕忽世界大災難

清明連假，不少國人不畏疫情，趁機安排旅遊，甚至墾丁大街還出現擁擠人潮，不僅引起民眾議論，也令許多醫生、衛生專家擔憂疫情可能會在連假後大爆發。對此，胸腔重症醫師蘇一峰在臉書PO出他一月在節目上推論「疫情可能演變成十萬人死亡的大災難」的片段，再次呼籲民眾「相信專業」，不可輕忽疫情。

兒童重症少 專家：家人確診或匡列 仍應採檢

我國新冠肺炎確診病例持續增加，目前373例新冠肺炎個案中，有五名12歲以下兒童確診，其中四名發燒，一人無症狀。昨日傳出染疫祖父母傳給孫，孫又到校上課使幼兒園全面停課，幼兒園感染情形成為社會關注焦點。

熱門新聞

獨／北部5歲男童出現肺炎症狀 連假期間曾到東部遊玩

圖表看疫情／美大數據預測6月後趨緩 奧地利和丹麥逐解封城

清明連假去過墾丁等景區 10人發燒腹瀉求醫待篩檢

英國首相強生新冠肺炎病情惡化 進加護病房治療

日媒快訊 安倍晉三將宣布東京大阪在內七都府縣緊急狀態

圖表／3月30日美國返台同機9人確診 4月2日起全機居家隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。