一月即預言死亡人數破十萬 醫師：台灣民眾別輕忽世界大災難

清明連假，不少國人不畏疫情，趁機安排旅遊，甚至墾丁大街還出現擁擠人潮，不僅引起民眾議論，也令許多醫生、衛生專家擔憂疫情可能會在連假後大爆發。對此，胸腔重症醫師蘇一峰在臉書PO出他一月在節目上推論「疫情可能演變成十萬人死亡的大災難」的片段，再次呼籲民眾「相信專業」，不可輕忽疫情。

蘇一峰醫師在臉書PO文表示，因為台灣現階段疫情防堵成功，「不少民眾已經很明顯開始輕忽這場世紀大災難了」。他貼出今年一月上節目《關鍵時刻》中預測疫情發展的片段，他在節目中推論，由於新冠肺炎傳染快速，無症狀感染者又佔兩到三成，因此疫情「擋都檔不住」，若假設全球感染1000萬人，死亡率以當時官方最低2%計算，則全球也會有超過十萬人死亡。

蘇一峰醫生在貼文中也再次強調：「自己在一月時就提到，這個新型冠狀病毒很有可能大感染造成全世界數十萬人死亡……」一月時全世界只有6000人感染，132人死亡，新冠肺炎尚未向全球擴散，「當時這麼說很多人不相信，甚至認為是危言聳聽……誰相信這場疫情未來演變成十萬人死亡的大災難」。然而截至7日，全球已有184個國家（地區）傳出確診案例，病例數逾134萬，超過7萬人喪命，致死率破5.55%。

蘇一峰醫生最後以藍字強調「相信專業」、「疫情還在進行中，隨時有可能被逆轉啊！」呼籲民眾不要因為台灣初步防堵疫情成功就掉以輕心。