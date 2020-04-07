僧多粥少 雙北防疫旅館嚴重不足

北市 820間房 隔離檢疫者5724人

男子自美國工作3月下旬返台後，疑傳染新冠肺炎給同住的妻子及還在念幼兒園的孫子；這是近12天以來，第三起被境外移入個案感染的事件，同住要達成隔離的效果，顯然不易。行政院指示要增加檢疫所及防疫旅館的量能，但以居家隔離檢疫者有5724多人的台北市為例，防疫旅館近日剛增加至820間，還有落差。

國內陸續有家人被同住檢疫者感染的案例，3月26日一名40多歲女性被從荷蘭念書回來的女兒傳染，另有60多歲男性因妻子赴美探親返台，因而確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前也建議，若家中無獨立房間、衛浴，最好住防疫旅館，但各地防疫旅館的房間數，與需要居家檢疫隔離者的人數不成比例。又發生國內最小病例、年僅4歲男童染病的憾事。

中央主管旅宿業的交通部觀光局為此祭出誘因，4月起至6月底，防疫旅宿業者可獲得有檢疫者入住的每房每日補助1000元。觀光局說，願意加入防疫行列的合法旅宿業者，須先向所轄的地方觀光局、觀傳局等相關單位報名、核可後，才可以成為防疫旅宿。獎勵辦法公布以後，雙北旅館詢問度增，不過多數防疫旅館不願意公布名稱。每房1000元的效果還要再觀察一陣子。

新北 307間房 拚量能達1050間

新北市目前有防疫旅館307間房間、家屬安心住方案共約1720個房間，防疫旅館距責任醫院車程都在12分鐘之內。 圖／新北觀旅局提供

【記者王敏旭／新北報導】新北市目前有防疫旅館307間房間、家屬安心住方案共約1720個房間，新北觀旅局指出，防疫旅館分布於六家旅館，目前還有51間可隨時接受申請，若有爆量需求可擴充到820間，目前仍在積極聯繫中，盼防疫旅館房間數能達到1050間。

新北觀旅局長張其強說，張其強指出，尋找防疫旅館的原則，就是絕不能讓旅館員工，甚至附近居民，有任何受到影響的可能，因此訂有嚴格的SOP，包括一人一間、獨立對外窗戶、互不相通的空調設備等，上線前還有護理人員對旅館員工進行專業衛教。

張其強說，另也要求讓入住者有單獨進出的大門和通道、供應三餐、飲水、WiFi，以及14天所有的備品，而成為防疫旅館後，不能再接一般旅客，若查獲將立刻停止派客，也取消交通部觀光局每日每房1000元的補助。

張其強表示，考量防疫旅館所在的責任醫院的負荷量，原先以郊區為主，現有部分位於非郊區，不過全屬獨棟，新北所有的防疫旅館，距責任醫院車程都在12分鐘之內。

張其強也說，目前最大困擾是地方民眾無法正面態度看待防疫旅館，甚至有居民揚言抗議。

桃園 531間房 住房率達7成5

【記者張裕珍／桃園報導】因應居家檢疫者外宿需求，桃園市已媒合轄內三家獨棟旅館作為「防疫旅館」，三家提供531間房間，目前入住290人、預訂106人，入住率來到七成五，另有132人居家檢疫期滿退房；市府觀旅局指出，因應清明連假民眾赴11處人潮擁擠景點有感染風險，已規畫第四家、第五家防疫旅館，總計可再釋出104間房間，會視疫情狀況決定正式啟用時間。

桃園市居家檢疫人數最多曾同時間監測5千多人，目前人數持續下降，但迄今居家檢疫人數仍有2891人，考量部分居家檢疫者在台灣無住所，或現有住家沒有獨立空間或衛浴不便進行居家檢疫，市府近月陸續媒合並啟用三家防疫旅館，供應三餐與防疫物品。

高雄 700間房 住房率5至6成

【記者王昭月／高雄報導】高雄市目前雖然備有九家防疫旅館，700間房間，但住房率僅約五至六成，與北部地區的需求有些許差別。高雄市觀光局長邱俊龍表示，可能是南北觀念不一，南部鄉親認為選擇居家檢疫或居家隔離，有家人照顧，會比較安心。高雄市防疫旅館的備援總量為16間，1000個房間，必要時，還能再進行第二階段擴增。