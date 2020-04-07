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自美返台班機9人確診 華航：機組員居家隔離

聯合報 / 記者陳嘉寧曹悅華／台北報導
華航3月30日CI011班機已有九人確診，機組員居家隔離。圖／聯合報系資料照片
華航3月30日CI011班機已有九人確診，機組員居家隔離。圖／聯合報系資料照片

中央流行疫情指揮中心昨公布新增十名新冠肺炎確診病例，其中有三例都是三月卅日搭乘中華航空ＣＩ○一一自美國返台的班機，且目前該班機已累計九人確診。華航說，防疫事宜皆依指揮中心指示辦理，該班機組員已居家隔離，航機亦加強執行清潔消毒作業。

華航企業工會理事長劉惠宗說，班機一直以來都有定期消毒，疫情期間也會加強全面性消毒，不管是載到一個確診、十個確診還是全機確診都一樣，機組員一旦接觸確診也會進行居家隔離。他說，他不擔心消毒有無確實，反而擔心的是這些載到確診客的機組員心理壓力很大，必要時需要加強輔導。

桃園市空服員職業工會副秘書長周聖凱也說，機組員防護措施在三月廿三日後有全面升級，該有的防護都有了，包含護目鏡、防護衣等等，快要接近醫護等級，比較擔心的是空服員會遭到異樣眼光。

新冠肺炎 COVID-19 空服員 華航

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