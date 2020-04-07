首例幼兒園全園停課 毒班機已9人確診

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增十例新冠肺炎確診病例，九例境外移入及一例本土，確診案例總數達三七三例。本土病例為四歲男童，來自一起家庭群聚，為日前確診的祖父母（案三四三、三五六）之同住孫子，也因為小男童染病，創下國內首間幼兒園因新冠肺炎全面停課的案例。

清明連假眾多景點及夜市人潮聚集，為避免防疫出現破口，指揮官陳時中昨宣布，除十一個景點區之外，國人如果去過特別擁擠場所、與不特定的人接觸，就需自主健康管理十四天，「在家上班是最好的選擇」，否則應嚴格遵守社交距離，戴口罩、勤洗手。

38師生廚工需居家隔離

日前觀光局員工幼兒染病，僅是幼兒園單班停課，昨日確診案例為全園停課。指揮中心發言人莊人祥表示，該名四歲男童發病到確診之間，至幼兒園上課四天半，該園即起全面停課十四天，三十八名老師、學生及廚工需居家隔離，另有八十三名師生需自主健康管理；這起家庭群聚三名確定個案的接觸者共一七五名，與男童同住的父母和弟弟採檢結果均為陰性。

此外，昨九名境外移入個案中，三人（案三六四、三七○、三七一）來自於三月卅日自紐約返台的ＣＩ○一一班機。該班機乘客先前已有六人確診，為此，指揮中心於四月二日起提高該班機乘客及空服員等三三六人防疫等級，從居家檢疫改列居家隔離，提高風險追蹤強度，於居家隔離期間又發現三人確診，累計九人確診。

華航三月卅日自紐約飛台灣的ＣＩ○一一班機第四十幾排座位有如染疫毒艙，共六人確診，連同第六十排座位的三名確診個案，全機已有九人染病。圖為桃園機場機坪上的華航飛機。 圖／聯合報系資料照片

毒班機九人座位圖公布

由於該班機旅客染病機率偏高，且多集中在第四十幾排座位附近，指揮中心昨晚特別公布確診九人座位圖，莊人祥說，目前仍無法排除在機上相互傳染的可能性。

昨天新增三名「毒班機」確診旅客，案三六四入境時主動向機場申報有症狀並採檢，但檢驗結果為陰性，居家檢疫期間持續不適，四月五日採檢第三次才確診。案三七○和三七一為家人，分別在美國就學及工作，入境後返家居家檢疫，分別於四月二日及四日發病，由衛生單位安排就醫採檢後確診。

指揮官陳時中說，台灣防疫還是維持兩道防線，有症狀的旅客在機場採檢，並到集中檢疫所等待結果，採檢陰性回家後，仍需遵守居家檢疫相關規定。已要求居家檢疫或隔離結束後，都要延長自主健康管理七天，並啟動電話關懷，視情況決定是否進一步採檢或解除管理。

截至四月五日止，國內一千六百多人居家隔離，兩萬六千多人居家檢疫，確診三七三例中，五人死亡，五十七人解除隔離，其餘持續住院隔離中。日前從上海以專機接回集中檢疫的民眾，三名後送就醫，二採都是陰性，其餘健康情況良好。