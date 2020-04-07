聽新聞
test
0:00 / 0:00

首例幼兒園全園停課 毒班機已9人確診

聯合報 / 記者邱宜君楊雅棠簡浩正章凱閎／台北報導
北部四歲小男童確定感染新冠病毒，他所就讀的國小附設幼兒園全面停課。圖為示意圖，非相關新聞公托單位。 記者季相儒／攝影
北部四歲小男童確定感染新冠病毒，他所就讀的國小附設幼兒園全面停課。圖為示意圖，非相關新聞公托單位。 記者季相儒／攝影

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增十例新冠肺炎確診病例，九例境外移入及一例本土，確診案例總數達三七三例。本土病例為四歲男童，來自一起家庭群聚，為日前確診的祖父母（案三四三、三五六）之同住孫子，也因為小男童染病，創下國內首間幼兒園因新冠肺炎全面停課的案例。

清明連假眾多景點及夜市人潮聚集，為避免防疫出現破口，指揮官陳時中昨宣布，除十一個景點區之外，國人如果去過特別擁擠場所、與不特定的人接觸，就需自主健康管理十四天，「在家上班是最好的選擇」，否則應嚴格遵守社交距離，戴口罩、勤洗手。

38師生廚工需居家隔離

日前觀光局員工幼兒染病，僅是幼兒園單班停課，昨日確診案例為全園停課。指揮中心發言人莊人祥表示，該名四歲男童發病到確診之間，至幼兒園上課四天半，該園即起全面停課十四天，三十八名老師、學生及廚工需居家隔離，另有八十三名師生需自主健康管理；這起家庭群聚三名確定個案的接觸者共一七五名，與男童同住的父母和弟弟採檢結果均為陰性。

此外，昨九名境外移入個案中，三人（案三六四、三七○、三七一）來自於三月卅日自紐約返台的ＣＩ○一一班機。該班機乘客先前已有六人確診，為此，指揮中心於四月二日起提高該班機乘客及空服員等三三六人防疫等級，從居家檢疫改列居家隔離，提高風險追蹤強度，於居家隔離期間又發現三人確診，累計九人確診。

華航三月卅日自紐約飛台灣的ＣＩ○一一班機第四十幾排座位有如染疫毒艙，共六人確診，連同第六十排座位的三名確診個案，全機已有九人染病。圖為桃園機場機坪上的華航飛機。 圖／聯合報系資料照片
華航三月卅日自紐約飛台灣的ＣＩ○一一班機第四十幾排座位有如染疫毒艙，共六人確診，連同第六十排座位的三名確診個案，全機已有九人染病。圖為桃園機場機坪上的華航飛機。 圖／聯合報系資料照片

毒班機九人座位圖公布

由於該班機旅客染病機率偏高，且多集中在第四十幾排座位附近，指揮中心昨晚特別公布確診九人座位圖，莊人祥說，目前仍無法排除在機上相互傳染的可能性。

昨天新增三名「毒班機」確診旅客，案三六四入境時主動向機場申報有症狀並採檢，但檢驗結果為陰性，居家檢疫期間持續不適，四月五日採檢第三次才確診。案三七○和三七一為家人，分別在美國就學及工作，入境後返家居家檢疫，分別於四月二日及四日發病，由衛生單位安排就醫採檢後確診。

指揮官陳時中說，台灣防疫還是維持兩道防線，有症狀的旅客在機場採檢，並到集中檢疫所等待結果，採檢陰性回家後，仍需遵守居家檢疫相關規定。已要求居家檢疫或隔離結束後，都要延長自主健康管理七天，並啟動電話關懷，視情況決定是否進一步採檢或解除管理。

截至四月五日止，國內一千六百多人居家隔離，兩萬六千多人居家檢疫，確診三七三例中，五人死亡，五十七人解除隔離，其餘持續住院隔離中。日前從上海以專機接回集中檢疫的民眾，三名後送就醫，二採都是陰性，其餘健康情況良好。

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫 幼兒園 健康管理 陳時中 社交距離 口罩 空服員 紐約

延伸閱讀

全機九人確診 指揮中心公佈班機座位圖

紓困陳時中團隊上線！首場談融貸 未來談就業與稅務

重申口罩應撙節使用 陳時中：不夠再考慮增加

夜市大賣場要戴口罩？ 陳時中：原則避免去人多擁擠處

相關新聞

首例幼兒園全園停課 毒班機已9人確診

中央流行疫情指揮中心昨公布國內新增十例新冠肺炎確診病例，九例境外移入及一例本土，確診案例總數達三七三例。本土病例為四歲男童，來自一起家庭群聚，為日前確診的祖父母（案三四三、三五六）之同住孫子，也因為小男童染病，創下國內首間幼兒園因新冠肺炎全面停課的案例。

華航最毒班機 確診9人都坐40-60幾排

三月卅日自紐約飛台灣之ＣＩ○一一班機被喻為「最毒班機」，迄今已有九位新冠肺炎確診者。指揮中心發言人莊人祥分析確診者座位，六人坐在四十幾排，三人坐在六十幾排，研判發病日在入境前的感染者應在紐約感染，至於較晚發病者，可能在紐約感染，也可能在飛機上感染。為求慎重，指揮中心將請專家研議，是否觀察期滿前全機三百多人均採檢一次。

連假後掀請假潮 1男童發燒有肺炎症狀送驗

清明連假期間，各地風景區湧現大批人潮，疫情中心及專家憂慮會出現防疫破口，昨晚傳出北部一名五歲男童清明連假時，跟家人至東部遊玩，出現發燒、氣喘等症狀，急忙送某大型醫院，院方照Ｘ光後，發現有「社區型肺炎症狀」，且有發燒現象，收治負壓隔離病房，並通報疫情指揮中心做新冠肺炎篩檢。

6病例坐同區 醫師：機上廁所、座位易感染

昨新增確診個案中，三人搭乘三月卅日ＣＩ○一一自美國返台的「毒班機」，指揮中心昨晚間公布確診者座位圖，特別的是，前六例座位位置在同一區域，約四十至四十九排，後三例則坐在六十五到六十七排。

自美返台班機9人確診 華航：機組員居家隔離

中央流行疫情指揮中心昨公布新增十名新冠肺炎確診病例，其中有三例都是三月卅日搭乘中華航空ＣＩ○一一自美國返台的班機，且目前該班機已累計九人確診。華航說，防疫事宜皆依指揮中心指示辦理，該班機組員已居家隔離，航機亦加強執行清潔消毒作業。

男童染疫還上課 幼兒園停課消毒121人受影響

昨日新增一例新冠肺炎幼童確診病例，為台灣第五例兒童確診者，個案為四歲男童，三月廿五日下午，老師發現他發燒，晚上至診所就醫，隨即退燒，廿六日休息一天，廿七日至四月一日均到校上課，等於發病後，仍繼續上課四天，所就讀國小附設幼兒園自四月二日起全面停班兩周，影響師生達一二一人。

新聞眼／防疫未爆彈？防陸輕歐美 雙重標準

三百多名被滯留於湖北的台灣民眾，終於盼到專機，從上海飛抵國門，停機坪有如高度政治化的防疫表演舞台，滴水不漏的檢疫流程、全面採檢。坐上遊覽車前往檢疫所，全身防護的化學兵以高壓水柱沖洗車輛，衛福部拍下畫面，製成影片，網路播放，宛如這群人身上新冠病毒無所不在。

空服員身心煎熬 最怕收到簡訊通知…

華航ＣＩ○一一自美國返台的班機，該班機已累計有九人確診。由於國外新冠肺炎嚴峻，不只華航，各航空公司機組員執勤風險高，儘管如今機組員都是「全副武裝」，不只口罩、手套，還會戴護目鏡、穿防護衣，但對他們來說，執勤過程仍是身心折磨，還要忍受外界異樣眼光。

立委建議：補破口 協助居家檢疫違規也要罰

隨居家隔離、檢疫人數愈來愈多，台北市有里長向時代力量立委王婉諭陳情，憂防疫人力不足恐成破口。王婉諭說，中央除針對違反居家隔離檢疫者開罰，也應針對隱匿、協助趴趴走或知情不報者，盡速訂定罰則。

連假成破口？ 「未來兩周極大化社交距離」

清明連假出遊人潮大爆發，密集群聚恐成防疫破口，台大公共衛生學院院長詹長權昨呼籲，未來兩周要「極大化社交距離」，且一定要落實，尤其許多中小型店家（像咖啡廳）非常擁擠，卻沒調整餐桌、座位距離，地方政府應主動介入宣導。

產業出遊對策 金控最重解僱

清明連假許多民眾出遊，中央疫情指揮中心針對十一個景點發布國家級警報，金融業、科技業等大型企業紛紛祭出因應措施，要求員工如...

部署五一連假 逛夜市上餐廳也要戴口罩

清明連假多處景點爆人潮，讓防疫單位高度緊張擔心現破口；五一連假是否禁放？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，須視疫情狀況...

熱門新聞

直播／指揮中心臨時記者會 新增10確診 1本土9境外

獨／北部5歲男童出現肺炎症狀 連假期間曾到東部遊玩

圖表看疫情／全球超過7萬人喪命 日俄病例都大增

讀賣新聞：日本最快明天正式宣布進入緊急狀態

整理包／3月30日美國返台同機9人確診 4月2日全機居家隔離

全球首例！紐約動物園老虎感染新冠病毒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。