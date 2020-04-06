快訊

「核爆家園」森林大火：烏克蘭輻射超標的車諾比火場

擔心染上新冠肺炎！清明連假去過墾丁等景區10人求醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

染新冠肺炎可能嚴重腹瀉 病毒量發病一週內最高

中央社 / 台北6日電
張上淳說，新冠肺炎確診者腹瀉情形從輕微到嚴重都有，有人甚至一天拉上7、8次。 圖／ingimage
張上淳說，新冠肺炎確診者腹瀉情形從輕微到嚴重都有，有人甚至一天拉上7、8次。 圖／ingimage

腹瀉列入新冠肺炎確診通報定義，專家張上淳今天說，確診者腹瀉情形從輕微到嚴重都有，有人甚至一天拉上7、8次。國內病例統計也發現，感染者病毒量在發病一週內最高。

近期愈來愈多新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案出現腹瀉症狀。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會表示，觀察國內確診者的腹瀉狀況，從輕微到嚴重腹瀉的人都有，甚至有人一天會拉到7、8次。

張上淳說，腹瀉是常見的生理現象，日常生活中可能因為諾羅病毒、食物中毒、餐廳食物污染等原因而腹瀉；近日的狀況會對有嚴重腹瀉者比較擔心，尤其有旅遊史或接觸史者。至於沒有相關接觸史，不用因為拉一、兩次肚子就擔心是新冠肺炎。

近日有國外研究指出，新冠肺炎確診者出現症狀後5天，病毒可在咽部大量複製，最具有感染力。

張上淳表示，從台灣第一個個案開始，就建議要追蹤病患的核酸檢測狀況，觀察到剛開始病毒量最高，病人開始發病時病毒量偏高，症狀緩解之後會下降。發病前則沒有偵測到，因此沒有資料。

張上淳說，無症狀者還是有機會將病毒傳染出去，但是沒有足夠的科學證據。國外比較多資料顯示，無症狀者還是會傳播，可能密切接觸而產生風險，但因為沒有咳嗽等狀況，要傳出去的機會可能比較小。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

兒童新冠多輕症 張上淳證實無症狀者確實可傳染

新冠確診2成腹瀉 張上淳：納入通報定義

5%台灣新冠病例無症狀 長達兩周無異於常人

澳洲研究稱打卡介苗重症率低 張上淳：有待驗證

相關新聞

影／五一連假景點再塞爆？林佳龍：不自律可能要禁足

清明連假不少景點出現人滿為患的情況，有專家擔心五一勞動節連假會不會再度重演人潮塞爆，引發群眾感染的風險，交通部長林佳龍提...

清明連假去過墾丁等景區10人求醫 醫：待篩檢

清明4天連假收假，高雄包括高醫及小港等院急診室傳出共收治10多名去過墾丁等景點身體不適的民眾，擔心自己可能染上新冠肺炎，...

好毒！同班機九人確診 華航、空服工會回應了

中央流行疫情指揮中心今公布新增十名新冠肺炎確診病例，台灣累計已有373例確診。今日新增確診的其中三例，都在3月30日搭乘...

立院加強員工防疫 連假旅遊到11景點須通報

立法院今天召開防疫輿情會議，會議主席、秘書長林志嘉裁示，院內員工如有於清明連假期間前往出遊人潮眾多的11個景點，須立即向...

染新冠肺炎可能嚴重腹瀉 病毒量發病一週內最高

腹瀉列入新冠肺炎確診通報定義，專家張上淳今天說，確診者腹瀉情形從輕微到嚴重都有，有人甚至一天拉上7、8次。國內病例統計也...

夜市大賣場要戴口罩？ 陳時中：原則避免去人多擁擠處

針對清明連假的人潮，疫情指揮中心表示連假期間曾出入人潮擁擠場所的民眾需自主健康管理14天、戴口罩，儘量在家上班；衛福部次...

連假恐有感染潮 學者：未來兩周待關注

「本周還有可能出現11至13例本土個案！」台大公衛學院6日指出，未來一兩周是觀察清明連假人潮是否爆發群聚感染的關鍵期，但只要本土個案佔比不超過12%以上，發生社區大流行的機率不高。對此，台大公衛學院建議政府，除了對醫護和高風險場所（如長照機構）進行主動檢測，應進一步降低室內和室外的活動人數。

兒童新冠多輕症 張上淳證實無症狀者確實可傳染

台灣累計五名12歲以下兒童新冠肺炎確診案例，其中四名發燒，一人無症狀。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，...

中央部會何時異地辦公 陳時中：現是演習階段已可開始

清明連假後，內政部開始進行「訂定彈性上班」，希望上下班錯開時間，不要擠在同一時間。至於中央何時開始啟動相關措施？中央流行...

影／扯！家人代接關懷電話 居家檢疫現漏洞 時力籲重罰

全球新冠肺炎疫情拉警報，為了防堵病毒，許多國人必須進行居家檢疫，但卻不時傳出有居家檢疫者不遵守規定趴趴走，甚至請家人代接...

圖表／3月30日美國返台同機9人確診 4月2日起全機居家隔離

中央流行疫情指揮中心今公布新增10名新冠肺炎確診病例，台灣累計已有373例確診。今日新增確診的其中3例，都在3月30日搭乘CI011自美國返台班機，目前該班機累計9人確診...

內政部今起擴大彈性上下班

清明連假人潮眾多，中央流行疫情指揮中心一度發送國家級警報，呼籲民眾勿前往11個風景區。人事行政總處副人事長蘇俊榮今指出，昨已對中央、地方各機關發出善意提醒，曾到人口密集區返回工作崗位後要自主健康管理，包含戴口罩、勤洗手、量體溫，若有症狀須立即就醫。

熱門新聞

陳時中拋「訂定彈性上班」 內政部周一先啟動

直播／指揮中心臨時記者會 新增10確診 1本土9境外

圖表看疫情／日俄病例都大增 安倍將宣布七都府縣緊急狀態

讀賣新聞：日本最快明天正式宣布進入緊急狀態

全球首例！紐約動物園老虎感染新冠病毒

整理包／3月30日美國返台同機9人確診 4月2日全機居家隔離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。