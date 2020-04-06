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指揮中心：攤商及第一線服務人員應戴口罩

中央社 / 台北6日電

武漢肺炎疫情升溫，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，攤商、第一線服務人員應戴口罩，大方向是只要沒辦法維持適當距離就要做好防護，但細節有待討論後公布。

中央流行疫情指揮中心表示，為了顧全連假後的社區防疫，希望連假有到人潮擁擠處的民眾自主健康管理14天，且盡量在家上班。若有症狀不要上班、上學，且就醫要告知接觸史、旅遊史。

不過，外界質疑，人潮擁擠處景點定義不明，有些購物商場人也很多；也有媒體疑惑，要求民眾自主健康管理，但夜市攤商或第一線服務人員是否應比照辦理，有些賣場的食物、醬料都暴露在外，是否也有風險。

陳時中表示，如果無法維持適當社交距離，攤商、第一線服務人員都要戴口罩，但細部的執行方案還有待討論之後公布。

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