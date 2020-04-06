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連假恐有感染潮 學者：未來兩周待關注

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
詹長權強調，在確診個案的所在社區也應進行「抽樣」檢測，確保沒有疫調的漏網之魚。(Photo by Wikipedia)
詹長權強調，在確診個案的所在社區也應進行「抽樣」檢測，確保沒有疫調的漏網之魚。(Photo by Wikipedia)

「本周還有可能出現11至13例本土個案！」台大公衛學院6日指出，未來一兩周是觀察清明連假人潮是否爆發群聚感染的關鍵期，但只要本土個案佔比不超過12%以上，發生社區大流行的機率不高。對此，台大公衛學院建議政府，除了對醫護和高風險場所（如長照機構）進行主動檢測，應進一步降低室內和室外的活動人數。

本周恐有13例本土

台大公衛學院副院長陳秀熙表示，由於3月19日指揮中心發布了全面境外阻隔，可預期境外移入個案將持續減少，而根據台大公衛的預估，3月15日至4月4日的本土個案應有31人，但實際通報僅20人，因此本周還有可能出現11至13例。

「只要本土個案在一周內的佔比不超過12%以上，社區大流行的機率就不大。」陳秀熙指出，未來一兩周是觀察清明連假出遊人潮是否爆發群聚感染的關鍵期。他也強調，除了隔離和檢疫，「減害計畫」也是延緩傳染波的不可或缺的一環，包括減少大型集會、落實戴口罩等個人防護以及環境清潔、消毒與通風。

優先檢測醫護

「清明連假之所以在風景區出現人潮，原因出在台灣尚未以全國動員的方式防疫。」台大公衛學院院長詹長權直言，對此他們提出3點建議，第一，首要保護醫院和長照機構的醫護人員，如優先主動檢測醫護、以通訊診療維持常態診療、自動延長慢性處方簽1次以及提供跨區取藥的服務。

第二，詹長權強調，應對高風險族群進行「主動檢測」，包括醫院重症病人、長照機構長者，以及司機、送貨員、超商等服務人員，在確診個案的所在社區也應進行「抽樣」檢測，確保沒有疫調的漏網之魚。第三為「極大化社交距離」，應分別以2公尺及1公尺規範室內空間和戶外聚會的活動總人數，並提前規劃全面停班停課的配套措施。

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