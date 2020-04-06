口罩電鍋消毒態度轉變 陳時中：因要嚴謹實驗

中央社 / 台北6日電
中央流行疫情指揮中心昨示範用電鍋蒸口罩消毒，指揮官陳時中（左）蒸後的口罩「燒燒（熱熱）的很舒服」。圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心昨示範用電鍋蒸口罩消毒，指揮官陳時中（左）蒸後的口罩「燒燒（熱熱）的很舒服」。圖／中央流行疫情指揮中心提供

指揮中心對於口罩利用電鍋消毒後重複使用的態度轉變，指揮官陳時中說，過去食藥署認為只有報告，沒有實證不夠嚴謹，這段期間經過驗證後，確定沒有問題才對外宣布。

中央流行疫情指揮中心今年2月認為口罩用電鍋消毒重複利用恐有破壞結構影響防護的疑慮，不過日前卻又轉變態度對外表示，口罩可以利用電鍋消毒重複使用，也可達到同樣防護作用。

對此，指揮中心指揮官陳時中今天早上在記者會中表示，讓口罩能夠增加使用次數是他們期待的事。

陳時中說，過去食藥署在專業的角度上，認為用電鍋消毒口罩並重複使用沒有相關實證，讓民眾這麼做並不夠謹慎，因此在這段期間內也針對布口罩、電鍋消毒口罩等做相關實驗。

陳時中表示，實驗中有證實相關報告的內容是沒有問題的，才願意對外表示相關方法是有效的，也是可以做的。

陳時中表示，食藥署過去認為需要更嚴謹，他也認為是對的，要驗證過後確定沒問題才對外宣布。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

增4歲童個案傳「北市公托暫停課」陳時中：有可能

發國家警報後生意下滑 陳時中向旅遊業者致歉

自主健康管理對象難定義 陳時中：居家檢疫不能見訪客

宜蘭傳藝放陳時中防疫立牌出包 全聯基金會致歉「我們做錯了」

相關新聞

普查誰去11景點 林為洲認為該不該出遊「兩難」

清明連假各景區湧入大量人潮，中央流行疫情指揮中心一度發送國家級警報，呼籲民眾勿前往墾丁等11個風景區，而民營企業富邦金控...

防疫情擴散 北市府周三啟動彈性上下班機制

新冠肺炎疫情延燒，為了分散通勤人潮，不僅內政部宣布即日起擴大彈性上下班時間，北市府今也宣布，將從本周三(8日)起擴大彈性...

連假後憂爆第三波疫情 醫師提醒出門最需擔心「隱性感染者」

新冠肺炎（COVID-19）確診病例在台灣不斷增加，目前國內已有373例確診病例，而此次清明連假許多民眾都出外返鄉掃墓或旅遊，外界紛紛擔心會出現第三波疫情，對此林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰在臉書粉絲團表示去到人潮較多的景點，未保持社交距離和戴好口罩，就有可能會出現感染案例，而第三波疫情其實最需要注意的就是隱性感染者，呼籲這段時間盡量不要去密閉空間。

社交距離恐釀心理問題？專家籲「多關懷身邊人」

社交距離（Social Distancing）是這幾天的熱門關鍵字，面對持續擴大的新冠病毒疫情，我們的心理壓力已經夠大了，此刻人們多麼需要心理支持和心理連結，但卻被要求拉開彼此的社交距離，若無法從身邊的人獲得最直接的社會接觸，我們要怎麼要照顧自己內心的社會需求呢？

連假曾至擁擠場所 指揮中心籲自主健康管理14天

中央流行疫情指揮中心今提前於上午10時開記者會。指揮官陳時中表示，清明連假期間民眾南來北往互動頻繁，且部分觀光景點人潮密...

感染跨階級英相也住院 詹長權： 籲極大化社交距離

清明連假出遊人潮大爆發，密集群聚恐成防疫破口，台大公共衛生學院院長詹長權呼籲未來兩周要極大化社交距離，且一定要落實才有效...

一天兩場記者會 指揮中心記者會1400舉行

中央流行疫情指揮中心今日將舉行第二場記者會。新冠肺炎疫情持續，指揮中心今臨時通知於今日上午10時舉行記者會，剛會後再通知...

保持社交距離 行政院員工餐廳用餐一人一桌

中央流行疫情指揮中心制定「社交距離注意事項」，在兼顧民眾合理權益，並顧及國內防疫安全等雙重前提下，分階段鼓勵社會大眾保持...

五一連假分流放？ 侯友宜：尊重中央

清明連假4天全台11景點湧入大量人潮，外界擔憂成為防疫破口，有人建議五一連假分流放或取消，流行疫情指揮中心指揮官陳時中說...

分散進辦公室的人潮 交通部將放寬最早7時30分上班

中央流行疫情指揮中心昨天拋出「訂定彈性上班」，內政部打頭陣，今起擴大彈性上下班時間。交通部則表示，原先就有前後半小時的彈...

國防部：連假赴國家警報景點官兵 入營強制戴口罩14天

中央疫情流行指揮中心針對連假人潮眾多的11個景點發布國家級警報，國防部發言人史順文上午表示，國軍已下令，全軍官兵在清明連...

口罩電鍋消毒態度轉變 陳時中：因要嚴謹實驗

指揮中心對於口罩利用電鍋消毒後重複使用的態度轉變，指揮官陳時中說，過去食藥署認為只有報告，沒有實證不夠嚴謹，這段期間經過...

熱門新聞

陳時中拋「訂定彈性上班」 內政部周一先啟動

直播／指揮中心臨時記者會 新增10確診 1本土9境外

圖表看疫情／英相強生高燒不退住院 羅斯福號艦長確診染疫

童醫院副院長臉書警告旅遊人潮 醫院38名員工竟到墾丁

整理包／台灣今增10例確診 9境外1例本土累計373例5死

周永暉下台有跡可循 機場染疫事件是調職引爆彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。