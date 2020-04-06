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連假後憂爆第三波疫情 醫師提醒出門最需擔心「隱性感染者」

聯合新聞網 / 綜合報導
許多民眾趁著清明連假出遊，圖為墾丁沙灘上滿滿戲水遊客。 記者劉學聖／攝影
許多民眾趁著清明連假出遊，圖為墾丁沙灘上滿滿戲水遊客。 記者劉學聖／攝影

新冠肺炎COVID-19）確診病例在台灣不斷增加，目前國內已有373例確診病例，而此次清明連假許多民眾都出外返鄉掃墓或旅遊，外界紛紛擔心會出現第三波疫情。林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰在臉書粉絲團表示去到人潮較多的景點，未保持社交距離和戴好口罩，就有可能會出現感染案例，而第三波疫情其實最需要注意的就是隱性感染者，呼籲這段時間盡量不要去密閉空間。

吳昌騰在臉書粉絲團「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文，表示新冠病毒其實就是社交病毒，民眾只要近距離接觸確診者幾分鐘就可能被傳染，他說「所以跟一些陌生的人不要太近距離接觸，千萬不要跟自己賭運氣喔」，而吳昌騰也表示自己也十分擔心清明連假後是否會出現第三波疫情，他指出在知名景點、飯店出現較多人潮，民眾又沒有保持社交距離或是戴好口罩，就可能會出現一些感染的案例，因此第三波疫情其實就是要特別注意隱性感染者，也就是無症狀感染者的傳染力。

最後吳昌騰也呼籲大家「這段時間真的也不要去密閉空間，因為很有可能增加感染機會」，對此網友們也在底下回覆，表示「那些出遊還住飯店的人很煩，若他們確診需要隔離，可以取消他們領補助的資格且醫藥費也要自付嗎」、「其實只要戴口罩、勤洗手就可以大大避免被感染的機會」、「只靠道德勸說根本不可行啊，看每個風景區滿滿人潮，只能說『天佑台灣』了」、「感覺只能自己自我保護隔離了」、「我忽然覺得後面的日子難熬了，台灣全體醫護檢都要挫列等了」。

新冠肺炎 COVID-19 社交距離 口罩

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