快訊

「五一連假」放還不放？陳時中：將視疫情調整

連假曾至擁擠場所 指揮中心籲：自主健康管理14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

染疫女保全未知感染源 他自揭居住社區「警衛全被換掉」網追問

聯合新聞網 / 綜合報導
國內出現高級社區女保全確診新冠肺炎（案336），指揮中心指出社區中共有204名住戶，目前有一名住戶因發燒被送往醫院治療，將採檢是否有感染。初步調查，目前住戶中無人有出國史。 示意圖／本報資料照片
國內出現高級社區女保全確診新冠肺炎（案336），指揮中心指出社區中共有204名住戶，目前有一名住戶因發燒被送往醫院治療，將採檢是否有感染。初步調查，目前住戶中無人有出國史。 示意圖／本報資料照片

近日我新冠肺炎確診案例中，出現一名首例社區保全感染，在北部某高級社區擔任保全的50多歲女子（案336），傳染給附近社區的一名女住戶（案347），而該女保全因接觸者眾多，也引發外界擔憂，其工作的社區住戶達204人，有一名接觸者已發燒，仍在檢驗中。

此案例爆發後，不少住北部的ptt網友們一陣哀嚎，有人就在ptt上發問說「你們社區有突然變很嚴格嗎？」，並詢問網友們住的社區最近是否也開始出現一些重大的變化？

發文者指出，他住的社區最近突然變很嚴格，本來有很多出入口，現在全都封鎖起來，而原本熟識的物業、警衛人員也全都被換掉了。不過新來的團隊人數又變多了，「大門口手扶梯入口站了一個消毒，上來後2F的門口又站了一個。」

此外，SPA、閱覽室、健身房和撞球間全都封起來了。現在住戶進出都要量體溫，每出一次電梯，警衛就會往電梯裡頭消毒，而且是24小時的。這些大動作讓他不禁在跟家人聊天時提到說「怎麼感覺疫情變嚴重了？」他也好奇問網友們說「是每個社區都這樣嗎？」

底下留言的人則一片驚慌表示「你社區保全本來是不是女的，最近不見了？」、「案336不會就是你那個社區吧？」、「你住哪裡？」但也有人指出，目前他自己住的社區還沒有這麼大動作，不過倒是有進出要噴酒精消毒+量體溫。

另外，也人認為很多社區保全開始緊張了，意識到風險很大。還有人表示，他們社區是把一些簿冊搬離櫃台，可以減少跟警衛接觸。其人人也紛紛回應「我家這邊已經禁外送上樓，東西要自己下樓拿，娛樂活動設施也停止使用。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

女保全應視為社區感染？ 侯友宜：我跟部長講的差不多

女保全應視為社區感染？ 侯友宜：我跟部長講的差不多

與女保全談話20分鐘…跨社區感染 女上班族中招

與女保全談話20分鐘…跨社區感染 女上班族中招

相關新聞

連假後憂爆第三波疫情 醫師提醒出門最需擔心「隱性感染者」

新冠肺炎（COVID-19）確診病例在台灣不斷增加，目前國內已有373例確診病例，而此次清明連假許多民眾都出外返鄉掃墓或旅遊，外界紛紛擔心會出現第三波疫情，對此林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰在臉書粉絲團表示去到人潮較多的景點，未保持社交距離和戴好口罩，就有可能會出現感染案例，而第三波疫情其實最需要注意的就是隱性感染者，呼籲這段時間盡量不要去密閉空間。

社交距離恐釀心理問題？專家籲「多關懷身邊人」

社交距離（Social Distancing）是這幾天的熱門關鍵字，面對持續擴大的新冠病毒疫情，我們的心理壓力已經夠大了，此刻人們多麼需要心理支持和心理連結，但卻被要求拉開彼此的社交距離，若無法從身邊的人獲得最直接的社會接觸，我們要怎麼要照顧自己內心的社會需求呢？

連假後發燒咳嗽病患增多！急診醫嘆：別以為享受醫療理所當然

剛結束的4天清明連假，部分觀光景點湧入大量人潮，許多民眾憂心爆發新冠肺炎群聚感染，疫情指揮中心也為此發布國家級警報。

連假曾至擁擠場所 指揮中心籲自主健康管理14天

中央流行疫情指揮中心今提前於上午10時開記者會。指揮官陳時中表示，清明連假期間民眾南來北往互動頻繁，且部分觀光景點人潮密...

直播／指揮中心臨時記者會 新增10確診 1本土9境外

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，臨時通知於今日上午10時舉行。

給足14天10片口罩 侯友宜：被拒載才沒有理由

新北市長侯友宜昨宣布，今天起進入市府大樓須戴口罩量體溫，今早侯友宜也到入口視察，侯友宜說，擔心連續假期同仁會有趴趴走狀況...

台灣人預支出門的自由？連假景點爆人潮 空姐發燒住院曝：病房都滿了

COVID-19（新冠肺炎）肆虐全球，台灣因超前部署防疫表現的可圈可點，但清明連續4日假期，各大景點湧入人潮，讓第一線的醫護人員擔憂，假期過後的疫情是否會失控大爆發？

2月宣導「不必戴口罩」被罵翻 柚子醫師有話說

近日有民眾搭乘捷運未戴口罩被規勸時，反嗆柚子醫師陳木榮在防疫宣導短片說，健康的人搭乘大眾運輸工具不用戴口罩。陳木榮在臉書...

連假後尚未看到採檢潮 指揮中心：檢驗量能足

春假清明連假期間，全台出遊人口眾多，中央流行疫情指揮中心罕見的對11個國家級警報景點發出細胞簡訊，提醒保持適當社交距離規...

呂秀蓮稱新冠疫情為第三次世界大戰 病毒向人類宣戰

新冠肺炎疫情持續，前副總統呂秀蓮今天在臉書將疫情比擬成第三次世界大戰。她表示，第三次世界大戰帶給人類的不是槍林彈雨，而是...

立院破天荒視訊考察 2法院庭長「直播」防疫

立法院司法及法制委員會今就因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，「視訊參訪」司法院防疫及執行，因採遠距會議，司...

如何因應五一連假？陳時中：將視疫情調整

中央流行疫情指揮中心今上午10時臨時召開記者會，指揮官陳時中說明，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理...

熱門新聞

陳時中拋「訂定彈性上班」 內政部周一先啟動

直播／指揮中心臨時記者會 新增10確診 1本土9境外

圖表看疫情／英相強生高燒不退住院 羅斯福號艦長確診染疫

童醫院副院長臉書警告旅遊人潮 醫院38名員工竟到墾丁

周永暉下台有跡可循 機場染疫事件是調職引爆彈

整理包／台灣今增10例確診 9境外1例本土累計373例5死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。