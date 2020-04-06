染疫女保全未知感染源 他自揭居住社區「警衛全被換掉」網追問

近日我新冠肺炎確診案例中，出現一名首例社區保全感染，在北部某高級社區擔任保全的50多歲女子（案336），傳染給附近社區的一名女住戶（案347），而該女保全因接觸者眾多，也引發外界擔憂，其工作的社區住戶達204人，有一名接觸者已發燒，仍在檢驗中。

此案例爆發後，不少住北部的ptt網友們一陣哀嚎，有人就在ptt上發問說「你們社區有突然變很嚴格嗎？」，並詢問網友們住的社區最近是否也開始出現一些重大的變化？

發文者指出，他住的社區最近突然變很嚴格，本來有很多出入口，現在全都封鎖起來，而原本熟識的物業、警衛人員也全都被換掉了。不過新來的團隊人數又變多了，「大門口手扶梯入口站了一個消毒，上來後2F的門口又站了一個。」

此外，SPA、閱覽室、健身房和撞球間全都封起來了。現在住戶進出都要量體溫，每出一次電梯，警衛就會往電梯裡頭消毒，而且是24小時的。這些大動作讓他不禁在跟家人聊天時提到說「怎麼感覺疫情變嚴重了？」他也好奇問網友們說「是每個社區都這樣嗎？」

底下留言的人則一片驚慌表示「你社區保全本來是不是女的，最近不見了？」、「案336不會就是你那個社區吧？」、「你住哪裡？」但也有人指出，目前他自己住的社區還沒有這麼大動作，不過倒是有進出要噴酒精消毒+量體溫。

另外，也人認為很多社區保全開始緊張了，意識到風險很大。還有人表示，他們社區是把一些簿冊搬離櫃台，可以減少跟警衛接觸。其人人也紛紛回應「我家這邊已經禁外送上樓，東西要自己下樓拿，娛樂活動設施也停止使用。」