連假後發燒咳嗽病患增多！急診醫嘆：別以為享受醫療理所當然

剛結束的4天清明連假，部分觀光景點湧入大量人潮，許多民眾憂心爆發新冠肺炎群聚感染，疫情指揮中心也為此發布國家級警報。新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉也在臉書透露，收假前已有不少民眾因呼吸道症狀就醫，讓他忍不住呼籲「別認為享受醫療理所當然」。

白永嘉醫師在臉書粉專「急診醫師的眼睛」發文指出，連假結束前，已有多家醫院收到出外旅遊後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹痛就醫的患者。他表示，每當遇到疑似染疫的病患，辛苦的不只醫師和護理師，舉凡醫檢師、放射師、呼吸治療師、藥師，甚至是清潔阿姨、警衛大哥，都必須換上隔離衣去處理。一位醫檢師也對他說，非常擔心回家會傳染給孩子。

「不能因為身在台灣這麼幸福，繳了一點點健保費，就覺得享受醫療是理所當然。」白永嘉強調大家注意自己身體健康的重要性，因為看病不僅是消耗社會成本，更會影響到醫事人員及家人的健康。

另外他也希望政府和醫院高層能重視醫師與護理師以外的醫事人員，除了補助獎勵措施要合理，平時的人力、待遇、工時也需要強化，在這個疫情嚴峻的非常時期，「不要打擊這些辛苦夥伴的士氣！」

許多網友呼應白醫師的勸導，也在貼文底下為前線醫療人員打氣，「辛苦的你們，真的要小心保護自己」、「真的無法理解那些出遊的人，台灣能守住是有多少人辛苦努力的付出才有的」、「真心覺得將隔離津貼取消，提高防疫醫護的津貼，比較實在！」、「真的不要心存僥倖，乖乖待在家，忍一時，團結換回正常生活早點到來」。