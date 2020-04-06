降低疫情爆發風險 五一連假擬人潮管制

搭小黃沒戴口罩可罰1.5萬

清明連假，墾丁大街、各知名夜市及旅遊景點湧現大批人潮，疫情指揮中心為此發出「細胞簡訊」，提醒民眾戴口罩、保持社交距離。擔心連假人潮可能抹滅防疫成效，指揮中心再加重防疫力道，副指揮官陳宗彥昨表示，將在五一勞動節等連假期間執行人潮總量管制，並設立單一出入口。

運將沒戴口罩 也要罰款

此外，指揮中心指揮官陳時中呼籲民眾保持社交距離，並宣布即日起，搭大眾運輸工具時，全程戴口罩，民眾搭計程車也必須戴口罩。 計程車屬於準大眾運輸，指揮中心昨宣布，民眾搭乘計程車也必須戴口罩，否則司機可拒載。 記者許正宏／攝影

陳時中說，計程車屬於準公共運輸，車內難以保持社交距離，比照大眾運輸工具，搭計程車要戴口罩，「若乘客不願意配合，計程車可拒載。」若不遵守，依照傳染病防治法第卅七條，可開罰新台幣三千元至一萬五千元。但是司機若不戴口罩，指揮中心發言人莊人祥表示，同樣可以前法處分開罰三千元至一萬五千元。

夜市景點 設單一出入口

清明連假人潮引發疫情爆發疑慮，五一連假即將到來，陳宗彥表示，最近將了解各熱門旅遊景點附近飯店的訂房數，並和夜市、觀光景點等店家討論，希望透過總量管制或單一出入口等方式，確保社交距離，降低感染風險，在防疫、遊客出遊、店家生意上取得平衡點，也就是「讓大家可以去，店家也能做生意」。

陳時中進一步說明，整體方向是從各景點停車場進行數量管制，開闢更多行人徒步區，旅館飯店訂房如達一定量，就不繼續收客，讓人潮不那麼密集，希望維持「正常生活」，並繼續做好防疫。建議大家不要擠在連假出遊，多多利用平常休假日，平常日也可以。

彈性上班 本周擬定指引

值得注意的是，陳時中也提及「訂定彈性上班」，希望上下班錯開時間，不要擠在同一時間，指揮中心正草擬相關指引，預計本周討論，拍板定案。

至於人數總量限制措施何時上路？陳宗彥表示，目前僅是發想、規畫階段，畢竟每個風景區、夜市等空間可容納人數以及飯店分布不盡相同，要強制規定幾成訂房數，才較恰當，這仍需和交通部及各地方政府商討，希望這一兩周可有定案，最晚在五一勞動節連假前完成規畫。