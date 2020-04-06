蘇揆：悶太久出來走走 別忘社交距離

清明節連假，民眾大量出遊，甚至必須動用國家級警報提醒保持社交距離、避免前往，有學者建議應取消接下來的五一勞動節連假。不過，行政院長蘇貞昌昨表示，目前沒有這樣的規畫，確實很多人都依照指揮中心提出的規範跟指引，極少數人過於放縱或一時興奮忘記，希望任何一個人都照顧好自己。

昨是清明連假最後一天，蘇貞昌視察中央流行疫情指揮中心，並聽取部會報告連假防疫。蘇貞昌說，因出席和「非特定人士」會議，所以他昨天戴上口罩，這也是蘇院長首度公開戴口罩。

連假過後是否出現「收假發病潮」，防疫出現破口，引發各界憂慮。指揮中心指揮官陳時中說，有些景點人潮密集度超乎預期，幾個區域人潮眾多，無法遵守社交距離規定，因此發出細胞簡訊，加上地方警政、衛生局協助，得到不錯的效果，只能對影響到生意的店家「很抱歉」。

對於連假時風景區、夜市湧現人潮，蘇貞昌會前指出，國人可能悶太久，出來走走無可厚非，但有人太興奮，忘了戴口罩，也忘了保持社交距離，所以政府才緊急用通訊提出警告，呼籲民眾無論掃墓、逛夜市，務必特別自我管理，既是保護自己也是保護他人，也是減少社會負擔。

至於台南市長黃偉哲一度建議夜市、大賣場難以保持社交距離等處，應研擬強制開罰。蘇貞昌說，政府一直不願意用強制重罰來規範民眾，因為這段時間以來民眾表現非常高的水準，做好防疫，維持正常生活，甚至於店家也能繼續做生意，相信社交距離只要能夠做好，就能有好結果，「我們對國人有信心。」

陳時中說，在清明假期外出旅遊的的小朋友，上學時應該向老師說明，一旦出現症狀，才能盡快安排就醫。