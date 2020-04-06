上完廁所就閃 國道服務區消費少

清明連假不少景點出現爆滿人潮，但昨收假日國道交通量較預估少一成至一成五，西部大致順暢，僅每逢連假必塞的國五一早時速仍只卅多公里。可能因中央疫情指揮中心這兩天不斷提醒勿到人潮多的地方，多數國道休息站昨到客量大減，有人只是把車子停在停車場，上個廁所就離去，未入服務區內消費。

相較國道，台灣高鐵倒是運量提升，高鐵公司在昨天下午及晚間，特別加開兩班北上站站停列車。不過，因搭高鐵須戴口罩，即使連假搭車人潮變多，較無防疫破口問題。

關西休息站經理林佳怡表示，雖連假結束前一晚北上車潮很多，但民眾寧願塞在路上也不願開進休息站休息一下，關西休息站到客量比平日晚上還少。她還聽到有旅客說「再忍一下就到家了」、「快點，趕快回車上」。

國一西螺休息站到客量減少四成，西螺休息區副理程國振說，進餐廳用餐的人不多。為讓不想進餐廳的人也能方便用餐，站方將輕食、飲料及特產移至戶外設攤，更推出便當車、在樹下擺設桌椅。

國三南投服務區民眾明顯減少，服務區小吃攤商說，民眾雖開進服務區，但僅停在停車場，上個廁所就離去，沒人入內買東西，飲食區人潮稀落。

李姓遊客說，防疫非常時期，服務區室內人多口雜，即便有用隔離板，吃起飯來也怕怕的，戶外有用餐區，長途開車的人就可安心休息。